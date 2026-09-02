Musica, bellezza e giovani talenti protagonisti del Radio Alba Festival

Tutto pronto per il Radio Alba Festival, in programma sabato 5 settembre in piazza Ferrero ad Alba nel contesto della “Notte Bianca.

La serata prenderà il via alle 19 con “WrapdZona live”, momento di incontro e musica con giovani artisti locali che dialogheranno con Celona, artista originario di Neive già protagonista del percorso di valorizzazione dei talenti del territorio.

Alle 20 spazio al concerto dei giovani artisti che hanno partecipato a “Off the Wall”, il progetto realizzato in collaborazione con “Cinema Vekkio” di Corneliano, con le esibizioni di Mattia Battaglio e dei Dish & Cozy Thyme.



Alle 21 sarà la volta dell’esibizione di Daniela Caggiano con Vittoria, prima di lasciare il palco alla “Bela Trifolera dei Borghi”, che accompagnerà il pubblico verso il momento più atteso della serata.



Durante le varie sfilate della Bela Trifolera la serata sarà intervallata dagli interventi musicali di Dish & Cozy Thyme e Mattia Battaglio: dopo il mini-concerto previsto tra le 20 e le 21, ciascun artista proporrà un brano nel corso del concorso.

Il premio Alberto e Antonella Levi

Intorno alle 22.30 sarà consegnato il premio Alberto e Antonella Levi ad Antonio Buccolo, per il suo impegno nel salvaguardare la memoria attraverso la fotografia. Un premio alla carriera, ma anche alla disponibilità di Buccolo sempre pronto a mettere a disposizione del territorio la propria arte.



A seguire, un ricordo semplice e sentito sarà dedicato a Marita Marolo, a pochi mesi dalla scomparsa della storica presidente del Borgo del Fumo, il borgo di Radio Alba, di cui la signora era assidua ascoltatrice.

L’elezione “della bella tra le belle albesi” è prevista intorno alle 23.



Chiusa l’elezione, la festa proseguirà con il dj set di Signa, per accompagnare il pubblico fino al cuore della Notte Bianca.

I luoghi della festa



«Il Radio Alba Festival - sottolineano gli organizzatori - conferma la sua attenzione verso i giovani artisti locali e i progetti capaci di trasformare la città in un palcoscenico aperto, fuori dai social network e dentro una rete sociale reale, fatta di incontri, musica e partecipazione».

Le aree coinvolte nella Notte Bianca, oltre a piazza Michele Ferrero, saranno piazza Falcone, piazza San Francesco, piazza Risorgimento (piazza del Duomo), piazza Pertinace (piazza San Giovanni), piazza Rossetti e piazza Garibaldi.

La Bela Trifolera sarà protagonista del gran finale con tutti i dj in piazza del Duomo fino all’1 di notte.

Il commento di Claudio Rosso

«Il festival - commenta l’editore di Radio Alba, Claudio Rosso - continua ad essere una festa della radio e del territorio, un momento in cui Alba si ritrova attorno alla musica, ai giovani e alle sue tradizioni. Anche nel 2026 vogliamo dare spazio alle nuove energie creative e confermare il legame con la città, i borghi e il pubblico che da sempre segue Radio Alba».

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di tanti sostenitori - a partire da Fondazione Crc e Banca d’Alba - ed è realizzata in collaborazione con Associazione Be Street, Cinema Vekkio, Wand e Giostra delle Cento Torri e il patrocinio del Comune di Alba.