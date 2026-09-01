Valfenera, passeggiata notturna tra boschi e stelle

Continua il festival “Corti, Colline, Comunità e…", organizzato dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano insieme ai Comuni di Cellarengo, Ferrere, Valfenera e Villanova.

L'intento del cartellone, che continuerà fino al 27 settembre, è innovare e ampliare l’offerta culturale anche attraverso la valorizzazione di luoghi significativi per la comunità. Il festival crea così un “trait d'union” fra i quattro comuni mediante spettacoli di teatro e musica di impronta popolare.

«Il progetto - commenta Patrizia Camatel, coordinatrice dell’Ecomuseo BMA - non solo si consolida per il sesto anno, ma addirittura si amplia grazie al coinvolgimento di Villanova. In questo modo dà segno di vitalità e dimostra che riesce a rispondere alla necessità di animazione culturale delle comunità. E lo fa nel modo tipico dell’Ecomuseo, ovvero traducendo in incontro e arte popolare l’identità del nostro territorio».



Domani (mercoledì) tornerà l’ormai tradizionale “Passeggiata notturna tra boschi e stelle” a Ferrere, accompagnata quest’anno da una proposta artistica.



Musiche e canzoni popolari piemontesi si uniranno alle suggestioni di una camminata che si svolgerà su sentieri e strade comunali, con guide esperte. Il ritrovo sarà alle 20.30 con partenza alle 21. Costo 5 euro, con rinfresco finale, offerto dal Comune, comprendente bevande e tisane naturali, frutta e dolci.



A chiudere il cartellone, domenica 27 settembre, “Ritratto d’artista con angelo. Dedicato alla vita e all’opera di Guglielmo Caccia nel 400esimo anniversario dalla morte”, spettacolo itinerante e visita teatralizzata, a cura di Emanuele Arrigazzi e Patrizia Camatel di Casa degli alfieri, al patrimonio artistico della chiesa di San Martino a Villanova. L’appuntamento sarà in doppia replica alle 18 e alle 21. Ingresso ad offerta.

Per ulteriori informazioni: 328/7069085.