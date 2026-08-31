Festival Contro, stasera il liscio con Omar Codazzi, domani i Lou Dalfin [FOTO]

Sta riscuotendo successo la 59esima edizione del festival Contro, in programma fino a domani (martedì) in piazza San Bartolomeo a Castagnole Lanze.

Organizzato dalla Pro loco del paese, in collaborazione e con il sostegno di numerosi sponsor, abbina musica e gastronomia, dedicata soprattutto ai piatti tipici locali ma con “incursioni” anche nella cucina di altre regioni.

Pubblico trasversale, dai 20 ai 60 anni, per l’apertura del festival affidata giovedì scorso al format “La notte vola”, nella sua data zero in Piemonte, mentre il dj Roberto Molinaro è stato seguito soprattutto dei giovani, in piazza a ballare.

Tra gli altri eventi che hanno animato finora le serate castagnolesi la Notte Nomade, svoltasi venerdì scorso: musica e gastronomia sono uscite dai confini della piazza per abbracciare tutto il paese.

Il giorno successivo si è tenuto l’appuntamento clou: il doppio concerto dei Nomadi. Una giornata speciale per celebrare il 52esimo concerto castagnolese e il 35esimo raduno estivo del fan club ufficiale. «La prima esibizione, della durata di circa un’ora - sottolinea Marco Vespa, direttore artistico del festival - ha visto protagonisti i brani degli anni Duemila. Il concerto serale, invece, più corposo, ha proposto una carrellata delle loro canzoni dall’inizio della carriera ad oggi. Due momenti che hanno consentito l’incontro dei fan italiani e stranieri della storica band, con oltre 1.400 biglietti venduti. Circa 120 commensali, poi, hanno anche preso parte alla Cena nomade, appuntamento gastronomico ufficiale del festival».

Molto apprezzata anche la serata cover, svoltasi ieri, che ha visto sul palco la band Max Wannabe Special - che ha proposto brani di 883, Pinguini Tattici Nucleari e Cesare Cremonini - e gli Asilo Republic, che hanno offerto un tributo a Vasco Rossi. «Non avevamo mai inserito nel festival serate dedicate alle cover - ricorda Vespa - e devo dire che si è trattato di un ottimo esordio».

Il programma di oggi e domani

Stamattina il festival prosegue con la 167esima Fiera della nocciola, ancora in corso. Nel pomeriggio, alle 16.30, il luna park gratuito per un’ora (le attrazioni saranno a disposizione per l’intera durata del festival).

In serata, come accennato, gli amanti del liscio avranno a disposizione la pista da ballo a partire dalle 21.30, accompagnati dalle note dell'orchestra di Omar Codazzi. «Per due anni abbiamo inserito il ballo liscio nell’ambito della Notte Nomade - ricorda Vespa - mentre ora abbiamo deciso di dedicare a questo genere la serata del giorno della Fiera della nocciola, optando per la migliore orchestra di liscio che esista in Italia. Tanto che è decisamente elevato l'interesse che abbiamo suscitato».

Specialità gastronomica della serata, dalle 19.30, saranno le friciule castagnolesi, accanto ad altri piatti tipici del territorio.



Il festival terminerà domani (martedì) con una serata dai ritmi occitani. Dalle 21.30 chitarre elettriche e cornamuse, ghironda e batteria, canzoni da ballare e balli da ascoltare animeranno la serata grazie alla presenza dei Lou Dalfin. Un gruppo che da oltre 30 anni porta la cultura occitana fuori dai circoli di appassionati e all’interno dei festival rock di tutta Europa.

L'edizione 2027

E mentre deve ancora ancora terminare il cartellone 2026, l’organizzazione pensa già al 2027.

«Il prossimo anno Contro spegnerà 60 candeline - conclude Vespa - per cui stiamo già lavorando all'edizione 2027, su cui abbiamo deciso di convogliare notevoli risorse, tanto che quella in corso ha visto un numero inferiore di serate rispetto al passato. Sarà un’edizione spettacolare che vedrà anche la realizzazione di un apposito show che sarà proposto in varie zone d'Italia».