La Cattedra Alfieri compie 20 anni: al via martedì tra incontri, presentazioni di libri e progetti

Continuerà ad indagare la “fortuna” di Vittorio Alfieri in Italia e nel mondo la scuola di alta formazione “Cattedra Vittorio Alfieri”, in programma ad Asti, tra Palazzo Alfieri e Palazzo Mazzetti, da martedì 1 a venerdì 4 settembre.

Giunta alla ventesima edizione, sarà infatti infatti incentrata sul tema avviato nella scorsa edizione, ovvero la variegata ricezione dell’opera dell’illustre poeta astigiano fra Otto e Novecento, non solo in Italia ma anche all’estero, aprendo nuovi orizzonti di ricerca anche in Paesi extraeuropei.

I partecipanti

Organizzata dalla Fondazione Centro di Studi Alfieriani, è promossa sotto forma di borsa di studio, con costi di vitto e alloggio coperti dalla fondazione. Quest’anno saranno nove i giovani ricercatori partecipanti, provenienti da università italiane ed estere. Ricco il programma degli incontri - tra lezioni, presentazioni di libri e progetti - che saranno seguiti sia dai borsisti sia dagli uditori, ovvero ex partecipanti della scuola (in presenza o da remoto). «Attorno alla “Cattedra” - sottolinea Carla Forno, direttrice della Fondazione Centro di Studi Alfieriani - si è creata una rete di relazioni tenace, perché cresciuta alimentandosi con il piacere della ricerca, dello studio, del confronto e del dialogo. Ecco perché coinvolgeremo alcuni ex borsisti: alcuni come uditori, in quanto negli anni hanno scelto strade alternative rispetto alla carriera universitaria, per esempio entrando nel mondo della scuola; altri come professori relatori degli incontri, come la docente Tomomi Tanaka Onishi della Kinday University di Osaka in Giappone».



Tra gli altri relatori, la presidente della Fondazione Centro di Studi Alfieriani, Giulia Carluccio (Università di Torino); Stefania Buccini (Università del Wisconsin - Madison, Stati Uniti) e Gian Mario Anselmi (Università di Bologna), già presidente della fondazione organizzatrice, che presenterà il suo libro “Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura”.



Previsti anche interventi dei borsisti e la presentazione di alcuni progetti speciali promossi dalla fondazione organizzatrice: “Museo animato” e “I.A. per Alfieri”, che saranno illustrati dal vice presidente Renato Grimaldi, e la Mediateca alfieriana, di cui parlerà Carla Forno.