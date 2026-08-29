"Sconfinamenti" continua con laboratorio di serigrafia, dj set e live painting

Continua "Sconfinamenti" il nuovo mini festival, dedicato al teatro e alla musica, avviato lo scorso 2 agosto in una cornice speciale: Villa Quaglina, in zona Torrazzo, che dal 2014 funziona come centro di accoglienza rifugiati gestito dal Piam (Progetto integrazione accoglienza migranti) nell’ambito del Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), basato sulla convenzione tra Comune di Asti e Ministero dell'Interno.

«L’obiettivo - spiega Alberto Mossino, presidente Piam onlus - è aprire la nostra struttura all’esterno, proponendola come polo culturale rivolto alla cittadinanza. Un risultato che vogliamo raggiungere continuando a rendere disponibile la struttura alle associazioni interessate e proponendo, da quest’anno, un festival. Grazie alla Fondazione CRT, abbiamo ottenuto le risorse per mettere a punto un cartellone “aperto”, tra agosto e settembre, per un totale di quattro eventi già organizzati, che potrebbero ancora salire a cinque. Il tutto coinvolgendo i circa 40 rifugiati, di varie età e nazionalità, che sono attualmente accolti a Villa Quaglina. Ad esempio, abbiamo proposto loro i laboratori artistici tenuti da Letizia Veiluva di Eo Arte per ideare e realizzare il logo e la grafica del festival, oltre che per curarne la comunicazione».



Per il secondo appuntamento, domani (domenica), il Festival propone una giornata dedicata alla creatività e alle storie delle persone che abitano Villa Quaglina attraverso laboratori, musica, pittura e momenti di condivisione.

Alle 10 si terrà il laboratorio di serigrafia, di e con Enrico Manganaro. «Un’occasione - spiegano gli organizzatori - per sperimentare tecniche, immagini e possibilità creative, trasformando la pratica artistica in uno spazio di partecipazione e condivisione».

Non è necessario portare nulla: tutto il materiale necessario sarà messo a disposizione dall’organizzazione. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.



Dalle 18 spazio a Lory the Dolphin e Pietrone dj set e live painting, per un momento di intreccio tra musica e pittura.

«Particolarmente significativo - concludono - sarà il contributo degli ospiti del Progetto Sai che vivono a Villa Quaglina: durante l’incontro presenteranno le attività della serata ed esporranno le proprie opere, realizzate sul tema “Sconfinamenti”. Attraverso i lavori emergeranno sguardi personali sui confini, sulle trasformazioni e sugli incontri che possono nascere quando quei confini vengono attraversati».

Saranno inoltre attivi punto bar e ristoro, per accompagnare l’appuntamento e vivere insieme la giornata in un clima informale. Per la serata l’ingresso è libero; gradita la prenotazione.



Per informazioni e prenotazioni: 351/7457210.