L'autore astigiano Tobia Perosi ospite del Rotary Club

Dopo una breve pausa estiva il Rotary Club Asti ha ripreso l’attività. Nei giorni scorsi, al ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole, si è infatti tenuto un incontro che ha visto ospite lo scrittore astigiano Tobia Perosi, autore del giallo “Colpita alle spalle” (Entheos Edizioni, 2024), ambientato sulle colline del Monferrato, nell'ambito della serata “Misteri e profumi del Monferrato”.

Lo scrittore è un appartenente alle forze di polizia ed opera da anni in Piemonte, dapprima impegnato nei reparti speciali e successivamente nello svolgimento di indagini di polizia giudiziaria per reati fiscali e di riciclaggio internazionale. Utilizzando lo pseudonimo di Tobia Perosi, per tenere distinta l’attività letteraria da quella professionale, scrive da tempo storie che si sviluppano come avviene nelle indagini reali, entrando nelle vite delle persone attraverso documenti e testimonianze.

Perosi ha ottenuto con quest’ultimo romanzo un riconoscimento dall’Associazione “Noi per Brescia” mentre nel 2024 è risultato finalista con due romanzi – lo stesso “Colpita alle spalle” e “Il tesoro di Antignano” – al concorso letterario nazionale “Un vero mistero”, riservato ai romanzi inediti di genere giallo, noir e poliziesco, indetto dalla casa editrice Entheos.

Al termine della serata il presidente del Rotary, Franco Calcagno, ha consegnato all’ospite il gagliardetto del club e un omaggio in tema.