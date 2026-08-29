A Paolo Conte il Premio Giovanni Pascoli alla carriera

Al cantautore astigiano Paolo Conte sarà assegnato il Premio Pascoli alla Carriera.

Lo ha deciso la giuria del Premio promosso dall'Associazione Sammauroindustria - presieduta da Daniela Baroncini, anche alla guida dell'Accademia pascoliana - che riunisce l'imprenditoria di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), paese natale dell'illustre poeta (1855 - 1912).



Il premio alla carriera viene attribuito a discrezione della giuria a personaggi che si siano distinti nelle varie arti a livello internazionale su Pascoli. Come evidenzia la motivazione del Premio, la musica di Conte si caratterizza per «le rime eleganti e insolite, costruite su un repertorio eterogeneo e inusitato di termini, alieni al panorama della canzone italiana, e dalle inattese contiguità fonetiche: forestierismi, forme dialettali, voci rare, allusioni e "frizioni" semantiche, apparenti nonsense, sono parte di quel lessico contiano che accentua l'effetto straniante ed evocativo, frutto di un personalissimo gusto poetico e di una sensibile interpretazione di un ricco campionario di umanità. Conte scava sotto la superficie, gratta "via un poco di scabro" e rivela l'essenziale. Con un lessico franco e un ritmo potente, i versi del Maestro costituiscono un vero e proprio corpus poetico, espressione di un approccio linguistico e letterario peculiare, schietto e autentico».

Una scelta che, come ribadisce l'associazione Sammauroindustria in un post su Facebook, «parte da un legame speciale con Giovanni Pascoli. Conte ha sempre raccontato la sua ammirazione per il pieta di San Mauro: "Ho amato Hemingway, Simenon, ma soprattutto Pascoli"».

La giuria

La giuria del Premio Pascoli è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela Baroncini (Università di Bologna e Presidente dell’Accademia Pascoliana, presidente della giuria del premio); Franco Brevini (Università di Bergamo e Milano), Gualtiero De Santi (Università di Urbino); Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta); Piero Meldini (scrittore).

Nelle edizioni passate è stato consegnato e ritirato da Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis e Pupi Avati. Oltre al riconoscimento alla Carriera, il Premio Pascoli, giunto alla 21esima edizione, ospita una sezione in Lingua e una in Dialetto per opere edite: i vincitori di queste sezioni saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il Premio Pascoli è promosso dall’associazione Sammauroindustria che vede la partecipazione delle aziende Cbr Tacstile, Pollini e Rr Holding, insieme alla scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli. E' realizzato in collaborazione con RomagnaBanca e il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge regionale 21/2023.