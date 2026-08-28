Dal 1° settembre il Diavolo Rosso aprirà anche durante il giorno

Da martedì 1° settembre il Diavolo Rosso di piazza San Martino ad Asti aprirà le porte anche durante il giorno: il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 19.30; negli altri giorni dalle 8.30 alle 2 di notte, in quanto si manterrà la consueta programmazione serale.

Il “Diavolo Rosso di giorno” sarà un luogo in cui mangiare, bere, incontrarsi, lavorare e partecipare a nuove attività culturali, pensato tanto per gli astigiani quanto per i turisti.

La decisione è stata assunta dal locale insieme insieme alla piattaforma musicale ed etichetta discografica Heartist, nel ruolo di partner ed organizzatore eventi. Va ricordato che Diavolo Rosso e Heartist hanno già lavorato insieme lo scorso luglio per organizzare il “Fuori Festival” sempre nel locale di piazza San Martino.

Le attività

Nel locale è stata adibita un’area dedicata al coworking, dotata di wi-fi, strumenti per lavorare e organizzare riunioni, schermi per le presentazioni, cancelleria e pacchetti di accesso dedicati. Durante l’anno saranno inoltre organizzati corsi, incontri e percorsi di formazione su diverse tematiche, dall’arte e dalla creatività, fino alla finanza.



«Le attività saranno condotte da professionisti di altissimo profilo provenienti dall’Italia e dall'estero - racconta Alberto Marenco, fondatore di "Heartist" - con l’obiettivo di portare ad Asti occasioni formative di grande valore, normalmente disponibili soltanto nelle principali città internazionali. Il calendario dei primi appuntamenti verrà presentato nelle prossime settimane».



Il "Diavolo Rosso di giorno" diventerà anche un punto di appoggio per il turismo astigiano. «Tra i servizi proposti - anticipano i promotori - ci saranno la colazione a buffet, il deposito bagagli e il supporto per check-in e check-out rivolto agli ospiti e alle strutture ricettive del centro storico e del territorio circostante. Bed & breakfast, operatori turistici ed enti del settore potranno così contare su un luogo centrale, riconoscibile e aperto durante la giornata, nel quale accogliere e assistere i visitatori.

Sono inoltre in preparazione nuove esperienze dedicate alla storia di Asti, ai suoi luoghi e ai suoi personaggi: progetti che uniranno cultura, racconto e innovazione e che verranno svelati più nel dettaglio a breve».

Libri, musica e spazio per famiglie

Sul palco sarà a disposizione un salottino arredato da Asta del Mobile, dove sarà possibile leggere e acquistare una selezione di libri curata dalla Libreria Luxembourg di Torino, ascoltare musica e scoprire lo store digitale della start up "Heartist", dedicato all’acquisto di musica e contenuti esclusivi. Lo stesso spazio ospiterà registrazioni di podcast, interviste e nuove produzioni culturali.

«Particolare attenzione - conclude Marenco - sarà riservata anche alle famiglie, con uno spazio per bambini dotato di giochi, libri e postazioni dedicate: un ambiente pensato per consentire ai genitori di lavorare o trascorrere del tempo in serenità insieme ai propri figli».

«Con questa nuova apertura - concludono i promotori - il Diavolo Rosso amplia la propria identità: non soltanto locale serale e spazio per eventi e concerti, ma un centro culturale vivo durante tutta la giornata, aperto alla città e al servizio del territorio».