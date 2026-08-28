Dal 1° settembre il Diavolo Rosso aprirà anche durante il giorno

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28 Agosto 2026 12:43:00
Da martedì 1° settembre il Diavolo Rosso di piazza San Martino ad Asti aprirà le porte anche durante il giorno: il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 19.30; negli altri giorni dalle 8.30 alle 2 di notte, in quanto si manterrà la consueta programmazione serale.
Il “Diavolo Rosso di giorno” sarà un luogo in cui mangiare, bere, incontrarsi, lavorare e partecipare a nuove attività culturali, pensato tanto per gli astigiani quanto per i turisti.
La decisione è stata assunta dal locale insieme insieme alla piattaforma musicale ed etichetta discografica Heartist, nel ruolo di partner ed organizzatore eventi. Va ricordato che Diavolo Rosso e Heartist hanno già lavorato insieme lo scorso luglio per organizzare il “Fuori Festival” sempre nel locale di piazza San Martino.
Fuori Festival: eventi live e incontri con artisti per vivere AstiMusica prima dei concerti
Nel locale è stata adibita un’area dedicata al coworking, dotata di wi-fi, strumenti per lavorare e organizzare riunioni, schermi per le presentazioni, cancelleria e pacchetti di accesso dedicati. Durante l’anno saranno inoltre organizzati corsi, incontri e percorsi di formazione su diverse tematiche, dall’arte e dalla creatività, fino alla finanza.
Il "Diavolo Rosso di giorno" diventerà anche un punto di appoggio per il turismo astigiano. «Tra i servizi proposti - anticipano i promotori - ci saranno la colazione a buffet, il deposito bagagli e il supporto per check-in e check-out rivolto agli ospiti e alle strutture ricettive del centro storico e del territorio circostante. Bed & breakfast, operatori turistici ed enti del settore potranno così contare su un luogo centrale, riconoscibile e aperto durante la giornata, nel quale accogliere e assistere i visitatori.
Sono inoltre in preparazione nuove esperienze dedicate alla storia di Asti, ai suoi luoghi e ai suoi personaggi: progetti che uniranno cultura, racconto e innovazione e che verranno svelati più nel dettaglio a breve».
Sul palco sarà a disposizione un salottino arredato da Asta del Mobile, dove sarà possibile leggere e acquistare una selezione di libri curata dalla Libreria Luxembourg di Torino, ascoltare musica e scoprire lo store digitale della start up "Heartist", dedicato all’acquisto di musica e contenuti esclusivi. Lo stesso spazio ospiterà registrazioni di podcast, interviste e nuove produzioni culturali.
«Particolare attenzione - conclude Marenco - sarà riservata anche alle famiglie, con uno spazio per bambini dotato di giochi, libri e postazioni dedicate: un ambiente pensato per consentire ai genitori di lavorare o trascorrere del tempo in serenità insieme ai propri figli».
«Con questa nuova apertura - concludono i promotori - il Diavolo Rosso amplia la propria identità: non soltanto locale serale e spazio per eventi e concerti, ma un centro culturale vivo durante tutta la giornata, aperto alla città e al servizio del territorio».
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