Ridley Scott, Angelina Jolie e Willy il Coyote tra i protagonisti delle nuove uscite al cinema

Entra nel vivo la nuova settimana cinematografica ad Asti. Da ieri sul grande schermo "The Dog Stars - Le stelle dopo la fine", il dramma post-apocalittico diretto dal noto regista Ridley Scott, che vede, tra l'altro, anche riprese effettuate tra Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio.

Spazio poi all'ironia dissacrante di "Coyote vs Acme" (da mercoledì 2 settembre), l'esilarante scontro legale tra il celebre pennuto e la corporation dei cartoni animati, e all'eleganza di "Couture", dove una raffinata Angelina Jolie si muove tra le luci e le ombre della Parigi della moda.

Il tutto senza dimenticare i successi che continuano ad affollare le sale, dai kolossal "Odissea" e "Spiderman - Brand new day" (che sta ottenendo lusinghieri risultati al botteghino) fino alla magia senza tempo di "Oceania".

The Dog Stars - Le stelle dopo la fine

"The Dog Stars - Le stelle dopo la fine", il film diretto da Ridley Scott, è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui l'umanità è stata portata quasi all'estinzione da un virus.

Resistono solo piccoli gruppi di sopravvissuti come Hig. Era un meccanico, con una moglie incinta che il virus gli ha portato via. Rimasto solo con il cane Jasper, ha trovato modo di fare squadra con Bangley, un ex marine deciso a difendere il suo territorio, ossia un deposito aereo. Hig sa pilotare un piccolo Cessna, che usa per sorvegliare il loro rifugio, ma dalla radio del velivolo ha ascoltato un messaggio proveniente da Grand Junction, abbastanza vicina da essere raggiunta in volo, rimanendo però senza il carburante per il ritorno.

Sarà un fatto tragico a spronare Hig a sfidare la sorte e dirigersi verso una comunità dove spera di ritrovare la speranza. Lungo il tragitto incrocerà la tenuta di un altro uomo e di sua figlia, che aveva studiato Medicina prima della fine del mondo, durante la quale ha perso il giovane marito.

Va detto che molte scene rurali di questa storia americana sono state infatti girate tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, oltre che in Abruzzo e nel Lazio, mentre quel che resta di Denver è stato ripreso all'Eur di Roma.

Nel cast Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney.

Coyote vs Acme

Per generazioni di spettatori, il personaggio dei cartoni animati Willy il Coyote è stato il più ostinato dei sognatori. Da decenni insegue l'uccello Beep Beep senza mai riuscire ad acchiapparlo, finendo puntualmente vittima dei marchingegni più improbabili prodotti dalla Acme. Tra esplosioni, precipizi, razzi impazziti e invenzioni difettose, è diventato uno dei simboli più universali e divertenti del fallimento, ma anche e soprattutto della perseveranza.

Questo film, diretto da Dave Green, parte da una domanda: se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere conto alla Acme di tutti quei prodotti difettosi? Avvierà così una clamorosa causa legale contro l'azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole e gadget per catturare l'uccello, tanto ingegnosi quanto disastrosi.

Couture

Couture, il film diretto da Alice Winocour, è ambientato nel cuore della Fashion Week di Parigi, dove le apparenze regnano sovrane e la pressione è costante.

Le protagonista sono tre donne molto diverse tra loro. La regista Maxine (Angelina Jolie), la giovane modella Ada (Anyier Anei) e la truccatrice Angèle (Ella Rumpf) si incrociano e mettono a confronto le proprie fragilità.

Maxine è americana, arriva a Parigi con l'incarico di dirigere un video per un importante evento di moda. La sua vita, rigidamente organizzata, è sul punto di crollare quando riceve una grave diagnosi medica, costringendola a mettere in discussione ogni sua certezza.

Angèle è una truccatrice esperta, che nutre il sogno di diventare una scrittrice, utilizzando le sue esperienze nel settore della moda come spunto per la sua opera.

Ada, invece, è una studentessa di farmacia diciottenne originaria di Nairobi, e da poco fa anche la modella. Si trova catapultata in un mondo completamente nuovo, fatto di promesse e pericoli, dove ogni passo può cambiare per sempre il suo futuro.



Le tre donne, pur provenendo da percorsi diversi, si trovano di fronte a scelte cruciali che le costringono a riconsiderare i compromessi del passato e a riscoprire i propri desideri.