Il cantautore astigiano EdoPop è "Il Talento + Bello d'Italia"

Riconoscimento nazionale per il cantautore astigiano Edoardo Porcellana, 35 anni, in arte EdoPop, che durante la finale del concorso "Il + Bello d'Italia", giunta alla 48esima edizione e svoltasi domenica scorsa ad Alassio, ha ottenuto la prestigiosa fascia de "Il Talento + Bello d'Italia".



Dopo essere stato premiato in semifinale ad Andora per il talento, Porcellana ha conquistato il palco e la giuria di Alassio grazie ad una coinvolgente reinterpretazione del celebre brano "L'Italiano" di Toto Cutugno (scelto in quanto è un cantante che propone spesso durante le sue serate, caratterizzate da cover e canzoni a sua firma), distinguendosi tra i numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia.



La manifestazione, tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate ligure, ha visto anche la partecipazione del noto personaggio televisivo Vittorio Brumotti come ospite speciale, offrendo una significativa vetrina ai giovani partecipanti.





Molto soddisfatto il cantautore, che per tre anni aveva partecipato al concorso sfiorando la fascia conquistata domenica. "Per me - commenta il cantautore - si tratta di un traguardo importante, ottenuto grazie a costanza e caparbietà, che conferma il percorso artistico portato avanti finora e valorizza le mie doti interpretative davanti a un pubblico e a una giuria di livello nazionale".