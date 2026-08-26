Andrea Cerrato chiude l'edizione 2026 di Monferrato on stage

Ultimo appuntamento, sabato 29 agosto a Camerano Casasco, per Monferrato on stage, la rassegna itinerante curata da Fondazione Mos che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica per accrescere il senso di appartenenza al territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Protagonista della serata, dalle 22,il cantautore astigiano Andrea Cerrato.

Tappa del suo tour 2026 - iniziato lo scorso 22 maggio al Sun Valley festival di Malvaglia, in Svizzera, terminerà il 15 novembre al prestigioso Alcatraz di Milano - il concerto di sabato vedrà il cantautore astigiano sul palco con la loop station.

Ad aprire il concerto, dalle 21.15, un’altra cantautrice astigiana, Camilla Musso. L’evento sarà ad ingresso gratuito.

A fare da sfondo al live la proiezione delle opere di Pablo T, fondatore e maestro dell’Astrattismo extrasensoriale, con atelier nel Monferrato.

L'enogastronomia

Dalle 19 sarà aperta all’area dedicata dove il pubblico potrà gustare piatti preparati dalla Pro Loco di Camerano Casasco con prodotti tipici del territorio.

La proposta dei vini del Monferrato sarà supportata dall’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Il cocktail bar, che segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue anche per questa edizione la collaborazione con lo storico partner Distilleria Bosso ed altri produttori locali.

La mostra fotografica interattiva

La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica interattiva “Pictures of you – On the road”, un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House con la collaborazione di Chiara Buratti. Attraverso l’app Notaway®️, inquadrando con lo smartphone le fotografie realizzate da Henry Ruggeri ad alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, i visitatori potranno accedere a contenuti video esclusivi realizzati appositamente dal giornalista e scrittore Massimo Cotto, scomparso nel 2024.

La rassegna

Monferrato on stage nasce nel 2016 dall’idea del presidente di Fondazione Mos Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione tra le diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari (ora soci di Fondazione Mos), insieme alle amministrazioni locali e alle rispettive Pro loco, ha assunto una dimensione tale da richiedere la nascita, nel 2020, di Fondazione Mos, entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costruzione di un tessuto sociale fortemente identitario. Il tutto con la direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

L’edizione del 2026 è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in partnership con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Vignaioli Piemontesi, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato ed Enoteca regionali di Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale dell'Albugnano – Riviera del Monferrato in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Management, Meta e Fassa Bortolo.