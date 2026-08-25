Attraverso Festival, la comicità di Federico Basso e l’analisi geopolitica di Francesco Costa

Nizza Monferrato rinnova la partecipazione all’Attraverso Festival, inserendosi in un itinerario culturale che di anno in anno consolida la propria presenza sul territorio. La nuova edizione vedrà la città ospitare due appuntamenti importanti, concepiti per offrire al pubblico un duplice registro: da una parte l'approfondimento giornalistico e geopolitico, dall'altra l'intrattenimento comico d'autore. Protagonisti saranno infatti il comico Federico Basso e il giornalista Francesco Costa.

La scelta dell'amministrazione comunale risponde a una strategia culturale bilanciata, pensata per coinvolgere la cittadinanza a 360 gradi. A sottolineare il valore dell'iniziativa è il sindaco Simone Nosenzo: «Abbiamo scelto come ogni anno di partecipare all’Attraverso Festival. Di anno in anno questa manifestazione continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di comuni e affermandosi come un festival di grande spessore per tutto il nostro territorio».



Il programma nicese si articolerà in due serate distinte per tono e linguaggi, ma accomunate dall'elevato profilo degli ospiti. «Offriremo la possibilità ai nicesi di vivere due serate differenti: una più seria, dedicata alla riflessione, e una più goliardica e leggera», spiega il sindaco. «Da un lato avremo accoglieremo la comicità di Federico Basso, volto noto di Zelig, con il suo "Momento basso". Dall'altro lato avremo il giornalista Francesco Costa, con una lezione dedicata alla geopolitica internazionale, tema particolarmente caldo e nervoso di questi ultimi tempi». Riconfermato invece il liogo di svolgimento dei due spettacoli: le serate si terranno in piazza del Comune (piazza Martiri d'Alessandria ndr), con il Foro boario pronto a fare da struttura al coperto in caso di maltempo.

L'incontro con Federico Basso

Il primo appuntamento della rassegna, che andrà in scena lunedì 31 agosto, sarà affidato all'ironia di Federico Basso. Comico, autore e conduttore televisivo, Basso vanta una carriera ventennale nello spettacolo italiano. Diventato noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a “Zelig", di cui è stato anche conduttore e autore, Basso si distingue per un linguaggio comico raffinato, basato sull'osservazione della quotidianità e su spiccate doti di improvvisazione, maturate anche nel format “Buona la prima!" con Ale e Franz. Con il suo spettacolo “Momento basso", offrirà una serata di cabaret d'autore, capace di coniugare ritmo scenico e leggerezza.



L'approfondimento della seconda serata, che avverrà martedì 1° settembre, vedrà al centro Francesco Costa, tra le voci più autorevoli del panorama giornalistico italiano. Vicedirettore de “Il Post", Costa ha legato il suo nome a un metodo informativo caratterizzato da chiarezza, rigore e assenza di sensazionalismi. Autore di saggi di grande successo sulle trasformazioni sociali e politiche degli Stati Uniti, tra cui “Questa è l'America", “California" e “Frontiera", Costa è anche ideatore e conduttore di “Morning", la rassegna stampa quotidiana in podcast de “Il Post". A Nizza proporrà una lezione intitolata “Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare", offrendo chiavi di lettura per comprendere le complesse dinamiche future e le tensioni attuali che caratterizzano lo scacchiere globale di oggi giorno.

Biglietti



Entrambi gli spettacoli cominceranno alle 21. I biglietti sono acquistabili sul sito www.mailticket.it.

La successiva tappa astigiana di Attraverso Festival sarà il 25 ottobre alle 21 al Teatro Balbo di Canelli con Luca Bizzarri in "Non hanno un dubbio".

Per maggiori informazioni: info@attraversofestival.it, 335/7250603.