A Valfenera il nuovo spettacolo di Antonio Catalano

Continua il festival “Corti, Colline, Comunità e…", organizzato dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano insieme ai Comuni di Cellarengo, Ferrere, Valfenera e Villanova.

L'intento del cartellone, che continuerà fino al 27 settembre, è innovare e ampliare l’offerta culturale anche attraverso la valorizzazione di luoghi significativi per la comunità. Il festival crea così un “trait d'union” fra i quattro comuni mediante spettacoli di teatro e musica di impronta popolare.

«Il progetto - commenta Patrizia Camatel, coordinatrice dell’Ecomuseo BMA - non solo si consolida per il sesto anno, ma addirittura si amplia grazie al nuovo coinvolgimento di Villanova. In questo modo dà segno di vitalità e ci dimostra che riesce a rispondere alla necessità di animazione culturale delle comunità. E lo fa nel modo tipico dell’Ecomuseo, ovvero traducendo in incontro e arte popolare l’identità del nostro territorio».

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento in cartellone sarà lunedì 31 agosto, alle 21, in piazza Tommaso Villa (cortile del Municipio) a Valfenera. In scena il nuovo spettacolo di Casa degli alfieri “Sorelle – O della fine del mondo” di Antonio Catalano, con Patrizia Camatel e Federica Molteni, insime a Michele Eynard di Luna e Gnac Teatro.



In scena due personaggi “di gusto gozzaniano”. Sono due sorelle, zitelle e ormai attempate, che vivono insieme tra abitudini consolidate, nostalgie e piccole manie, sciatalgie e sospiri d’amor perduto. «Un giorno - anticipano gli organizzatori - irrompe, in modo vago, la notizia che la fine del mondo è vicina. Forse non è proprio la fine del mondo, che sta arrivando, o forse sì: il loro mondo è senza dubbio piccolo, meraviglioso e delicato come una bolla di sapone, che esiste fintanto che occhi di bambini la guardano volare».

L'ingresso è ad offerta libera.



Il festival è organizzato con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CrAsti, in collaborazione con la Rete Ecomusei Piemonte, il Laboratorio Ecomusei e l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.

Per informazioni: 328/7069085.