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Teatro

A Valfenera il nuovo spettacolo di Antonio Catalano

Lunedì 31 agosto in scena “Sorelle - O della fine del mondo” nell’ambito del festival "Corti, colline, comunità e...”

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

25 Agosto 2026 10:22:18

A Valfenera il nuovo spettacolo di Antonio Catalano

Un momento dello spettacolo nello scatto di Chiara Agostinetto

Continua il festival “Corti, Colline, Comunità e…", organizzato dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano insieme ai Comuni di Cellarengo, Ferrere, Valfenera e Villanova.
L'intento del cartellone, che continuerà fino al 27 settembre, è innovare e ampliare l’offerta culturale anche attraverso la valorizzazione di luoghi significativi per la comunità. Il festival crea così un “trait d'union” fra i quattro comuni mediante spettacoli di teatro e musica di impronta popolare.
«Il progetto - commenta Patrizia Camatel, coordinatrice dell’Ecomuseo BMA - non solo si consolida per il sesto anno, ma addirittura si amplia grazie al nuovo coinvolgimento di Villanova. In questo modo dà segno di vitalità e ci dimostra che riesce a rispondere alla necessità di animazione culturale delle comunità. E lo fa nel modo tipico dell’Ecomuseo, ovvero traducendo in incontro e arte popolare l’identità del nostro territorio».

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento in cartellone sarà lunedì 31 agosto, alle 21, in piazza Tommaso Villa (cortile del Municipio) a Valfenera. In scena il nuovo spettacolo di Casa degli alfieri “Sorelle – O della fine del mondo” di Antonio Catalano, con Patrizia Camatel e Federica Molteni, insime a Michele Eynard di Luna e Gnac Teatro.


In scena due personaggi “di gusto gozzaniano”. Sono due sorelle, zitelle e ormai attempate, che vivono insieme tra abitudini consolidate, nostalgie e piccole manie, sciatalgie e sospiri d’amor perduto. «Un giorno - anticipano gli organizzatori - irrompe, in modo vago, la notizia che la fine del mondo è vicina. Forse non è proprio la fine del mondo, che sta arrivando, o forse sì: il loro mondo è senza dubbio piccolo, meraviglioso e delicato come una bolla di sapone, che esiste fintanto che occhi di bambini la guardano volare».
L'ingresso è ad offerta libera.


Il festival è organizzato con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CrAsti, in collaborazione con la Rete Ecomusei Piemonte, il Laboratorio Ecomusei e l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.
Per informazioni: 328/7069085.

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