Portacomaro, inaugura oggi la mostra "Percorsi d'arte"

Sarà inaugurata stasera (giovedì), alle 19 presso la Dimora del viandante, in via Dante Alighieri a Portacomaro, la mostra "Percorsi d'arte". Saranno esposte circa 40 opere, tra dipinti e sculture, a tema libero degli artisti Cristina Nattino, Giorgio Grosso, Ludovica Ferraris, Marisa Garramone e Nicola Colucciello.

L'esposizione, che rientra nel programma dei festeggiamenti di San Bartolomeo, sarà visitabile fino al 20 settembre nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.