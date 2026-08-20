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Evento

Portacomaro, inaugura oggi la mostra "Percorsi d'arte"

Cinque artisti espongono fino al 20 settembre alla Dimora del viandante in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

20 Agosto 2026 10:18:41

Portacomaro, inaugura oggi la mostra "Percorsi d'arte"

Sarà inaugurata stasera (giovedì), alle 19 presso la Dimora del viandante, in via Dante Alighieri a Portacomaro, la mostra "Percorsi d'arte". Saranno esposte circa 40 opere, tra dipinti e sculture, a tema libero degli artisti Cristina Nattino, Giorgio Grosso, Ludovica Ferraris, Marisa Garramone e Nicola Colucciello. 

L'esposizione, che rientra nel programma dei festeggiamenti di San Bartolomeo, sarà visitabile fino al 20 settembre nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero. 

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