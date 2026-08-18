A Portacomaro la mostra "L’Arte di custodire l’Arte: raccolta d’arte di Luigi Roseo"

Inaugurata lo scorso 15 agosto a Portacomaro, “L’Arte di custodire l’Arte: raccolta d’arte di Luigi Roseo” è una mostra di pittura che racchiude circa quaranta opere dei più noti artisti astigiani del ‘900.

L’esposizione è stata curata da Michele Formiglio in occasione dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo ed è stata allestita nel suggestivo Spazio Alfieri 3. Le tecniche usate nei numerosi dipinti sono diverse: dall’olio, all’acquerello, alle tecniche miste.

Tra gli artisti più noti spiccano le firme di Laustino, Quaglia, Ciuccetti, Guglielminetti, Fresu, Coffano, Buoso, De Alexandris e Musso.

Tutte le opere appartengono alla collezione privata di Luigi Roseo, il noto corniciaio di via Bonzanigo 24. La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta fino a domenica 30 agosto e sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 16.00 in avanti.