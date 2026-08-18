A Rocca d’Arazzo i volti dei bambini del Palio nelle fotografie di Enzo Isaia

Il Palio di Asti raccontato attraverso gli occhi dei suoi protagonisti più giovani, “I bambini del Palio – Volti dalla Sfilata Storica del Palio di Asti” è la mostra fotografica di Enzo Isaia ospitata dal 20 agosto al 20 settembre nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Rocca d’Arazzo. Un’esposizione attraverso 35 stampe fotografiche che porta l’attenzione oltre che sulla ricostruzione storica, sui volti, sui gesti e sulle espressioni dei bambini che ogni anno prendono parte alla tradizionale sfilata.

Il legame tra Rocca d’Arazzo e il Palio affonda le proprie radici nella storia dell'Astesana. L’antica Rocca d’Astisio, infatti, nei primi secoli del secondo millennio faceva parte dell’antico Stato astese. Anche se oggi il Comune non schiera un proprio cavallo al canapo di piazza Alfieri, il rapporto con la storia dell’Astesana rimane profondo.

Al centro della mostra c’è la Sfilata dei Bambini, che si svolge il sabato della vigilia del Palio e che vede ogni anno centinaia di figuranti tra i cinque e i quindici anni. I piccoli protagonisti indossano costumi medievali realizzati su misura e, insieme ai rispettivi comitati, interpretano temi storici e leggendari.

Le fotografie cercano il momento in cui la rievocazione storica non è più soltanto una rappresentazione, ma diventa emozione. Uno sguardo o un'espressione che possano così raccontare qualcosa di più, regalando al pubblico una visione della manifestazione che ogni settembre riporta Asti indietro nel tempo.

La sezione principale, dedicata ai bambini e alla quale la mostra deve il titolo, sarà allestita nella Sala Consiliare. Nelle due sale attigue troveranno invece spazio alcuni scatti dedicati ai figuranti adulti e alla corsa del Palio, ampliando così il racconto fotografico su diverse anime della manifestazione.

Per Enzo Isaia, nato a Pordenone e torinese d’adozione, la fotografia è da sempre un terreno di ricerca e sperimentazione. Dopo gli studi classici e un percorso alla Facoltà di Architettura, sceglie di dedicarsi completamente alla fotografia, guardando in particolare al lavoro di maestri come Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau ed Eugene Smith.

Nel corso della sua lunga carriera si specializza nella fotografia pubblicitaria, con una particolare attenzione ai grandi still life, diventando per oltre quindici anni fotografo ufficiale di Ferrari e Maserati. Il suo obiettivo si sposta poi su veicoli industriali, motociclette, trattori, macchine movimento terra, treni, navi e aeroplani. Tra i suoi lavori figurano anche immagini realizzate per Alenia a bordo di mezzi militari, con protagonisti alcuni dei più importanti velivoli dell'epoca, dal G-222 al Tornado, fino all’AMX e al C-27J Spartan.

Accanto alla fotografia professionale, Isaia ha sempre coltivato una ricerca personale che spazia dal ritratto al reportage, dall’architettura al paesaggio, lavorando sia a colori sia in bianco e nero. Un percorso nel quale la luce, le condizioni atmosferiche e gli effetti ottici diventano elementi fondamentali dell’immagine e contribuiscono a trasformare ogni soggetto.

La mostra sarà visitabile dal 20 agosto al 20 settembre 2026 al Palazzo Comunale di Rocca d’Arazzo, nella Sala Consiliare. L’ingresso è gratuito. Gli orari sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 642 7610.