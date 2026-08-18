L’arpa protagonista a Orsolina28 con “L’arpa e le sue forme”

“L’arpa e le sue forme” va in scena al Teatro di Orsolina28 Art Foundation, sabato 22 agosto alle 19.30. Il concerto conclude il primo percorso musicale dedicato all’arpa promosso dalla Fondazione.

Sul palco saranno protagonisti due arpisti di rilievo internazionale, Valerio Lisci e Magdalena Hoffmann, pronti a condividere con il pubblico il risultato di una settimana di studio e ricerca. Il workshop, della durata di sei giorni, ha coinvolto musicisti impegnati ad approfondire il repertorio solistico, i passi orchestrali, la tecnica e l’interpretazione, in un’esperienza immersiva pensata oltre che come occasione di perfezionamento musicale, anche come percorso di crescita artistica.

Il concerto accompagnerà il pubblico attraverso epoche e linguaggi differenti, dal Barocco al Romanticismo fino al Novecento. Un viaggio nel quale l’arpa viene presentata nelle sue molteplici possibilità espressive, attraverso pagine originali e trascrizioni che ne mettono in luce la versatilità.

Il programma del progetto “Cherry Notes 2026”, propone musiche di Benjamin Britten, Henriette Renié, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel, fino alle celebri colonne sonore di Nino Rota. Tra i brani in programma figurano la Suite for Harp op. 83 di Britten, la Pièce symphonique en trois épisodes di Renié, Une châtelaine en sa tour di Fauré e la Fantaisie pour harpe op. 95 di Saint-Saëns. Di particolare interesse anche Ma mère l’Oye di Ravel, proposta nell’arrangiamento per due arpe, e una selezione di musiche da film di Nino Rota, tra cui Amarcord, La Strada, Lo sceicco bianco e 8½.

Gli artisti

Valerio Lisci, formatosi al Conservatorio di Torino con Gabriella Bosio e successivamente alla Haute École de Musique di Losanna con Letizia Belmondo, ha ottenuto due Master of Arts e numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali. La sua attività lo ha portato a esibirsi in Europa, negli Stati Uniti e in Corea, affiancando alla carriera solistica e orchestrale un particolare interesse per la musica contemporanea e per la scrittura e trascrizione di nuove pagine per arpa.

Magdalena Hoffmann, arpista tedesca, è solista, camerista e prima arpa della Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dal 2018. Dopo gli studi a Düsseldorf, Londra e Monaco di Baviera, ha ottenuto due premi speciali al prestigioso Concorso ARD di Monaco nel 2016. Dal 2021 è legata in esclusiva a Deutsche Grammophon, con cui ha pubblicato gli album Nightscapes e Fantasia. La sua attività comprende anche progetti interdisciplinari nei quali la musica dialoga con il teatro e le arti visive.