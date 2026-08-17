A Villadeati Elena Testi racconta l’ascesa dell’estrema destra israeliana

Una serata dedicata all’attualità internazionale, attraverso l’inchiesta giornalistica la riflessione sui complessi equilibri politici del Medio Oriente.

Domenica 23 agosto alle 18.30 nel giardino dell’ex chiesa di San Remigio, in via San Remigio 2 a Villadeati, dove sarà protagonista Elena Testi, giornalista e reporter di La7, presenta il suo saggio “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” pubblicato da SEM.

L’incontro si inserisce nel cartellone di appuntamenti di VILLADEArTI, festival culturale giunto alla quarta edizione e ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati, che anche quest’anno propone momenti di approfondimento su temi legati alla cultura, alla società e all’attualità.

La giornalista, nel corso della sua attività d'inchiesta, ha realizzato numerosi report e seguito da vicino alcuni dei principali scenari di crisi e conflitto internazionale, dall’Ucraina al Medio Oriente, fino a Israele. Proprio l’esperienza maturata sul campo e il lavoro da cronista costituiscono uno degli elementi centrali di “Genesi”, un libro che affronta l’ascesa dell’estrema destra israeliana cercando di ricostruirne origini, protagonisti e meccanismi di potere.

Nel saggio, infatti, Testi ripercorre vicende politiche e storie personali, intrecciandole alle relazioni di potere che hanno accompagnato l’evoluzione di alcuni dei protagonisti della scena politica israeliana. Tra i nomi al centro della narrazione figurano Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, oggi esponenti di primo piano dell’assetto governativo guidato dal premier Benjamin Netanyahu.

Un racconto che pone il proprio sguardo oltre la stretta cronaca politica, soffermandosi anche sugli aspetti meno conosciuti e più controversi delle vicende che hanno contribuito alla crescita dell’estrema destra nello Stato di Israele. “Genesi” unisce così il rigore dell’inchiesta a una narrazione pensata per rendere accessibili anche dinamiche politiche complesse, attraverso documenti, testimonianze, vicende personali e ricostruzioni.

A dialogare con Elena Testi saranno il vicesindaco e assessore alla Cultura di Villadeati, Riccardo Sorisio, e la giornalista Antonella Manuela Larocca.