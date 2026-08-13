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Serate

Continua fino al 26 agosto la rassegna Cinema Cinema a Palazzo Ottolenghi

Numerosi titoli in programmazione, da Norimberga a Cime Tempestose, un cartellone che spazia vari generi

Redazione web

Redazione web

13 Agosto 2026 08:39:00

Continua fino al 26 agosto la rassegna Cinema Cinema a Palazzo Ottolenghi

Continua nel cortile di Palazzo Ottolenghi la rassegna estiva “Cinema Cinema” promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Asti con il circolo cinematografico Vertigo e il cinecircolo Don Bosco. Le proiezioni cominciano alle 21.30 e quest'anno è presente anche un punto ristoro. Prevista anche quest'anno la doppia proiezione quotidiana, con l'appuntamento delle 17.30 nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri (dove si terrà anche quella serale in caso di maltempo).

Questi i prossimi film in programma: questa sera, cinema cult con Piccoli omicidi tra amici (1994) di D. Boyle, venerdì 14 agosto Norimberga, sabato 15 agosto Buen camino, domenica 16 agosto Downton abbey - il gran finale, lunedì 17 agosto La grazia, martedì 18 agosto Wicked - parte 2, mercoledì 19 agosto Il bene comune, giovedì cult 20 agosto I fiumi di porpora (2000) di Mathieu Kassovitz, venerdì 21 agosto Hamnet, sabato 22 agosto Le città di pianura, domenica 23 agosto Il diavolo veste Prada 2, lunedì 24 agosto Cime tempestose, martedì 25 agosto Che Dio perdona a tutti, mercoledì 26 agosto Michael.

Un'importante novità di quest'anno, nata dalla collaborazione tra gli Uffici Comunali e gli Organizzatori, è l'estensione del ticket ridotto a 4 euro ai giovani che si presenteranno negli spazi convenzionati. Verranno forniti loro dei voucher da convertire in biglietteria con l'emissione fiscale.

Giovani dagli 11 ai 21 anni DesTEENazione - Auditorium via Goltieri 3, Asti tutti i pomeriggi, da lunedì a sabato dalle 14 alle 19. Info: desteenazione@comune.asti.it - Whatsapp e telefono 344.34.94.279 / 350.91.86.802.

Giovani e adulti dai 22 ai 35 anni Informagiovani - via Natta 3, Asti tutte le mattine, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Info: informagiovani@comune.asti.it - telefono 0141.39.92.15 e Whatsapp 334.11.55.574.

Biglietti: 5,50 euro; ridotti a 4 euro per soci di Vertigo, Cgs e altri convenzionati (direttamente in cassa).

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