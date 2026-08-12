Valleandona in musica per raccontare una comunità che non si ferma

Il Comitato “50 anni in Valleandona”, costituitosi proprio nel 2025 per ricordare il mezzo secolo trascorso dal sacerdote al servizio della parrocchia e della comunità civile, continua il proprio progetto.

Un’esperienza nata per celebrare l'impegno del parrocco sul territorio e dimostare come anche le periferie, spesso considerate marginali o apparentemente insignificanti rispetto al capoluogo, possano rappresentare risorse preziose e luoghi capaci di generare cultura.

Il Comitato propone due serate musicali tra agosto e settembre, con l'obiettivo di riportare a Valleandona i talenti, offrendo alla tutti momenti di incontro attraverso la musica.

Il primo appuntamento sarà sabato 22 agosto alle 21, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Valleandona, con una serata dedicata alla tradizione del canto popolare “Dalle Langhe al Monferrato”. Due musicisti, Valente Cagnasso e Cristian Torrengo, accompagneranno il pubblico alla riscoperta di un patrimonio canoro legato alle zone contadine, fatto di melodie e storie.

Un viaggio musicale attraverso il territorio piemontese, per recuperare e mantenere viva una parte importante della memoria popolare.

Il secondo appuntamento è invece fissato per sabato 5 settembre alle 21, questa volta nei locali della chiesa parrocchiale di Valleandona. Protagonisti saranno sei giovani musicisti, tra gli 11 e i 15 anni, tra pianisti e violinisti, protagonisti di concorsi nazionali e internazionali dedicati alle giovani promesse della musica.

Due dei ragazzi arrivano da Asti, mentre gli altri quattro provengono da Torino. Nonostante la giovane età, hanno già avuto modo di confrontarsi con importanti competizioni e di mettere in mostra un talento che li ha dimostrati unici.

L'appuntamento è una novità, sarà infatti il primo concerto ad Asti dedicato a bambini e ragazzi prodigio della musica, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare giovani interpreti che hanno già raggiunto importanti traguardi nel loro percorso artistico.

E il calendario del Comitato potrebbe non fermarsi qui. All’orizzonte c’è infatti una terza serata, definita già “più mitica”, dedicata a un altro talento nato proprio a Valleandona ma ormai conosciuto anche a livello internazionale: Andrea Cerrato, con la sua musica pop.