"Espressioni": in mostra i dipinti di Piero Tachis

Sarà inaugurata sabato 1° agosto, dalle 16.30 alle 18 al ristorante “Tacabanda” di via Teatro Alfieri ad Asti, la mostra “Espressioni” di Piero Tachis.

L’esposizione, visitabile fino al 16 ottobre negli orari di apertura del locale, proporrà 21 opere dell’artista astigiano mancato nel 2020 all’età di 67 anni.

Ad organizzarla la figlia Giorgia con l’ex compagna del pittore, Mirella Carbone.

«Per questa mostra - spiega Giorgia Tachis - abbiamo scelto le opere che propongono volti, primi piani, espressioni del viso, cui abbiamo aggiunto tre dipinti legati all’Astigiano, riguardanti, ad esempio, il tema del Palio».

Al centro dei dipinti legati al titolo della mostra, volti di persone appartenenti a popolazioni dell’Africa e, in generale, dei Paesi che si trovano a sud dell’Equatore. «Mio padre - racconta - aveva sempre mostrato un grande interesse nei confronti di queste popolazioni, anche se non aveva mai visitato i Paesi di appartenenza. In particolare era attratto dai popoli africani, tanto che il suo sogno era proprio viaggiare in quel continente. Per realizzare le sue opere, quindi, si ispirava a libri e articoli di giornale, aggiungendo spesso soggetti tratti dalla natura di quei luoghi, come paesaggi o animali».

«Nel tempo - continua - si era anche interessato al tema delle migrazioni e, negli ultimi anni di vita, a quello della condizione femminile, tanto che aveva scelto come soggetti dei suoi dipinti donne nel periodo della maternità appartenenti a varie popolazioni. In particolare si era riproposto di sottolineare la situazione di difficoltà del mondo femminile in alcuni contesti, mostrando sui volti delle donne i segni della loro sofferenza».

La mostra “Espressioni” segue l’esposizione che era stata organizzata tre anni fa nell’azienda vitivinicola Cascina Rey di Frazione Valle del Re, in cui erano state riunite le opere con soggetti naturalistici legati al territorio astigiano.