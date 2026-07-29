A Villadeati il debutto de “L’impostura”: Cristina Pellegrino porta in scena Veronica Raimo

Sarà Villadeati, il piccolo borgo del Monferrato Casalese, a ospitare lo spettacolo L’impostura. Studio su "Niente di vero" di Veronica Raimo, il nuovo lavoro dell'attrice Cristina Pellegrino. L'appuntamento è in programma sabato 1 agosto alle 21 nell'ex chiesa di San Remigio, in via San Remigio 2, come appuntamento speciale del Festival culturale VILLADEArTI e all'interno del progetto Residenze d'Artista.

Lo spettacolo nasce da un periodo di residenza creativa che ha portato Cristina Pellegrino a Villadeati dal 26 luglio per completare il lavoro di preparazione e rifinitura prima della prima assoluta. Il pubblico assisterà così alla restituzione finale di un percorso artistico sviluppato direttamente nel borgo monferrino.

Sola sul palco, l'attrice propone un reading tratto dal romanzo Niente di vero di Veronica Raimo, libro capace di coniugare ironia e profondità affrontando temi come il sesso, i rapporti umani, le perdite e il difficile percorso della crescita personale. Attraverso una scrittura pungente, disincantata e spesso feroce, l'autrice costruisce il ritratto autentico di una giovane donna contemporanea, restituendone fragilità, libertà e contraddizioni.

Cristina Pellegrino porta questo universo narrativo in scena facendo leva su una recitazione intensa e su una notevole versatilità vocale, caratteristiche che le consentono di attraversare con naturalezza registri comici, drammatici e più intimi. La sua formazione teatrale si è consolidata attraverso collaborazioni con il Teatro Stabile del Veneto e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico, mentre il suo percorso artistico è profondamente legato alla produzione del drammaturgo Mattia Torre. Ha infatti preso parte allo spettacolo 456, alla serie televisiva La linea verticale e al progetto televisivo Sei pezzi facili, diretto da Paolo Sorrentino e dedicato proprio all'opera di Torre.

Anche il mondo del cinema e della televisione hanno visto Cristina Pellegrino come protagonista di produzioni di rilievo. Ha recitato in film come Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, Figli di Giuseppe Bonito e L'albero di Sara Petraglia, oltre a commedie di successo come Nessuno mi può giudicare e Tutte lo vogliono. Sul piccolo schermo è apparsa in serie molto seguite come Boris 4 per Disney+, La Storia di Francesca Archibugi, Chiamami ancora amore e Gerri.

Dal 2022 affianca all'attività teatrale e cinematografica quella di narratrice di audiolibri, diventando una delle voci di riferimento del catalogo Einaudi su Audible e Storytel. È proprio la voce dei romanzi di Veronica Raimo, tra cui il bestseller Niente di vero, Miden, La vita è breve, eccetera e Non scrivere di me, interpretazioni particolarmente apprezzate per la capacità di restituire con precisione il tono ironico, cinico e vulnerabile della scrittura dell'autrice.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al costo di 10 euro, con riduzione a 5 euro per gli under 14. Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare il numero 329 0488928.