Notte d’organo, quattro concerti nella Cattedrale di Asti

Al via il festival “Notte d'organo” con quattro appuntamenti internazionali.

Ad organizzarlo l’associazione musicale Giacinto Calderara, in collaborazione con l’Istituto diocesano liturgico musicale e la parrocchia Cattedrale, con la direzione artistica di Daniele Ferretti.

Da venerdì 31 luglio a giovedì 27 agosto, nel duomo di Asti, appassionati e curiosi potranno assistere a quattro concerti, tutti con inizio alle 21, dedicati alla valorizzazione del patrimonio musicale e dei due strumenti presenti nella chiesa: il delicato “Grisanti", organo settecentesco di scuola napoletana, e il poderoso “Serassi", di scuola ottocentesca, dotato di una tavolozza fonica di grande varietà e grandi aperture dinamiche, dalla più soffusa a quelle più intense.

Nata da un’idea del parroco don Paolo Carrer e condivisa anche dal suo successore, don Francesco Secco, la rassegna intende anche creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) e offrire un’occasione per una visita serale della chiesa.

Il festival si aprirà con un evento speciale che unisce musica e cinema muto, per poi proseguire con tre concerti solistici tenuti da celebri organisti italiani e stranieri.

Venerdì 31 luglio, alle 21, sarà protagonista l’organista Ferruccio Bartoletti, che proporrà una improvvisazione organistica estemporanea che farà da colonna sonora dal vivo alla proiezione del film muto storico "Frate Sole" (1918) di Ugo Falena e Mario Corsi.

Venerdì 7 agosto spazio a Roberto Mucci, che proporrà brani di Gabrieli, Speth, Stanley, Charpentier, Padre Davide da Bergamo, Petrali, Rinck e Bossi.

Venerdì 21 agosto arriverà il musicista polacco Przemysław Kapituł con musiche di Muffat, Scheidt, Padre Davide da Bergamo, Beethoven, Pękiel, Lublin, Nowowiejski e Bach.

Infine, giovedì 27 agosto, il tedesco Arno Hartmann proporrà un concerto con brani di Fischer, Reincken, Seixas, Bach, Sacramento, Valeri e Spergher.

«Un doveroso ringraziamento - sottolinea il direttore artistico Ferretti - va all’assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi, alla Fondazione CrAsti e alla sezione locale del Rotary Club che, grazie all’interessamento di alcuni membri (Alberto Bazzano, Renzo Gai e l’attuale presidente Franco Calcagno), dall’anno scorso partecipa al sostegno della rassegna».