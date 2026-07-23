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Villadeati

BenefiCinema: sabato 25 luglio il film "Grazie ragazzi" diretto da Riccardo Milani

Nuovo appuntamento con la rassegna volta a sostenere la ricerca sulla Fibrodisplasia ossificante progressiva

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

23 Luglio 2026 16:42:18

BenefiCinema: sabato 25 luglio il film "Grazie ragazzi" diretto da Riccardo Milani

Antonio Albanese in una scena del film "Grazie ragazzi"

Secondo appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto "BenefiCinema", sabato 25 luglio alle 22 a Villadeati (Al), nel cortile dell’ex chiesa di San Remigio in via San Remigio 2.

Giunta alla decima edizione, proporrà il film "Grazie ragazzi", diretto da Riccardo Milani e interpretato, tra gli altri, da Antonio Albanese, Giorgio Montanini, Fabrizio Bentivoglio e Sonia Bergamasco.

La pellicola è il remake del film "Un anno con Godot" di Emmanuel Courcol, a sua volta tratto dal documentario "Les Prisonniers de Beckett" di Michka Saal, incentrato sull'esperienza dell'attore svedese Jan Jonson nelle carceri.

L’intento della rassegna è promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla F.O.P. (Fibrodisplasia Ossificante Progressiva), una delle malattie genetiche più rare e invalidanti al mondo.

L’ingresso è ad offerta libera: i fondi raccolti sono interamente devoluti in beneficenza a F.O.P. Italia, associazione costituita da genitori e parenti di persone, principalmente bambini, malati di F.O.P.

BenefiCinema si inserisce nel calendario di eventi del Festival culturale VILLADEArTi, ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati, che tra maggio e ottobre accoglie, nell’ex chiesa di San Remigio, protagonisti del mondo del teatro, della narrativa, della musica, del cinema, dell’arte e della fotografia.

Il Festival culturale VILLADEArTi è realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.

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