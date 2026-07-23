BenefiCinema: sabato 25 luglio il film "Grazie ragazzi" diretto da Riccardo Milani

Secondo appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto "BenefiCinema", sabato 25 luglio alle 22 a Villadeati (Al), nel cortile dell’ex chiesa di San Remigio in via San Remigio 2.

Giunta alla decima edizione, proporrà il film "Grazie ragazzi", diretto da Riccardo Milani e interpretato, tra gli altri, da Antonio Albanese, Giorgio Montanini, Fabrizio Bentivoglio e Sonia Bergamasco.

La pellicola è il remake del film "Un anno con Godot" di Emmanuel Courcol, a sua volta tratto dal documentario "Les Prisonniers de Beckett" di Michka Saal, incentrato sull'esperienza dell'attore svedese Jan Jonson nelle carceri.

L’intento della rassegna è promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla F.O.P. (Fibrodisplasia Ossificante Progressiva), una delle malattie genetiche più rare e invalidanti al mondo.

L’ingresso è ad offerta libera: i fondi raccolti sono interamente devoluti in beneficenza a F.O.P. Italia, associazione costituita da genitori e parenti di persone, principalmente bambini, malati di F.O.P.

BenefiCinema si inserisce nel calendario di eventi del Festival culturale VILLADEArTi, ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati, che tra maggio e ottobre accoglie, nell’ex chiesa di San Remigio, protagonisti del mondo del teatro, della narrativa, della musica, del cinema, dell’arte e della fotografia.

Il Festival culturale VILLADEArTi è realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.