Sal Da Vinci a passeggio per le vie del centro di Asti

Curiosità
22 Luglio 2026 10:40:00
Sal Da Vinci con Valentina Lucca (foto tratta dalla pagina Facebook del Napulé)
Chi passeggiava per le vie del centro di Asti ieri pomeriggio si è potuto imbattere in un turista d'eccezione: Sal Da Vinci, il cantante napoletano che ha trionfato lo scorso febbraio al Festival di Sanremo.
In città per due giorni tra il concerto di Varallo Sesia e quello di Cervere, dove si è esibito ieri sera, si è recato a passeggio per le vie centrali, mostrandosi molto disponibile con i fan che lo fermavano per strada per salutarlo, scattare una foto o chiedere un autografo. Tra loro Valentina Lucca, 25 anni, che l'ha visto passare davanti al suo posto di lavoro. Appassionata di musica e canzone napoletana, si esibisce al Napulè, la manifestazione ideata a fondata da Simonetta Mirabelli, la cui quarta edizione si è svolta lo scorso 20 giugno in occasione della Notte bianca.
"Valentina - racconta Simonetta Mirabelli - è una giovane e molto brava cantante del Napulè, manifestazione dedicata alla valorizzazione di artisti emergenti e della canzone neomelodica partenopea, che organizzo ogni anno insieme a suo padre Carlo, che considero il mio socio, con il sostegno di un gruppo di collaboratori e amici, dato che secondo me la musica è soprattutto sinonimo di unione e condivisione. Così ieri, subito dopo aver scattato la foto, Valentina l'ha girata sul nostro gruppo WApp per condividere con noi la sua gioia".
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