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Sal Da Vinci a passeggio per le vie del centro di Asti

Ieri pomeriggio il cantante si è intrattenuto con i fan prima di recarsi a Cervere, dove si è esibito in concerto

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

22 Luglio 2026 10:40:00

Sal Da Vinci a passeggio per le vie del centro di Asti

Sal Da Vinci con Valentina Lucca (foto tratta dalla pagina Facebook del Napulé)

Chi passeggiava per le vie del centro di Asti ieri pomeriggio si è potuto imbattere in un turista d'eccezione: Sal Da Vinci, il cantante napoletano che ha trionfato lo scorso febbraio al Festival di Sanremo.

In città per due giorni tra il concerto di Varallo Sesia e quello di Cervere, dove si è esibito ieri sera, si è recato a passeggio per le vie centrali, mostrandosi molto disponibile con i fan che lo fermavano per strada per salutarlo, scattare una foto o chiedere un autografo. Tra loro Valentina Lucca, 25 anni, che l'ha visto passare davanti al suo posto di lavoro. Appassionata di musica e canzone napoletana, si esibisce al Napulè, la manifestazione ideata a fondata da Simonetta Mirabelli, la cui quarta edizione si è svolta lo scorso 20 giugno in occasione della Notte bianca. 

"Valentina - racconta Simonetta Mirabelli - è una giovane e molto brava cantante del Napulè, manifestazione dedicata alla valorizzazione di artisti emergenti e della canzone neomelodica partenopea, che organizzo ogni anno insieme a suo padre Carlo, che considero il mio socio, con il sostegno di un gruppo di collaboratori e amici, dato che secondo me la musica è soprattutto sinonimo di unione e condivisione. Così ieri, subito dopo aver scattato la foto, Valentina l'ha girata sul nostro gruppo WApp per condividere con noi la sua gioia".

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