Dal 29 luglio “Cinema Cinema” con biglietti scontati per i giovani

Tornerà nella cornice del cortile di Palazzo Ottolenghi, oggetto internamente di interventi di restauro, “Cinema Cinema”, la rassegna cinematografica all’aperto giunta alla 44esima edizione.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti con il circolo cinematografico Vertigo e il cinecircolo Don Bosco, si terrà dal 29 luglio al 26 agosto proponendo un’ampia selezione di lungometraggi, dai titoli campioni d’incasso della stagione che sta per terminare ai film cult, per un totale di 29 proiezioni.

A presentare la nuova edizione, stamattina in conferenza stampa, il presidente del Vertigo Riccardo Costa, affiancato dai collaboratori Alessandro Guarino e Umberto Ferrari. Ad intervenire anche il presidente del cinecircolo Don Bosco, Fabio Grandi, e l’assessore comunale Loretta Bologna.

«In poco meno di un mese – ha spiegato Costa – metteremo a disposizione una proposta eterogenea, dai titoli campioni di incassi (come “Il diavolo veste Prada 2”) ai film d’autore (“La Grazia”), dalle esplorazioni esistenziali e letterarie (come, per la prima categoria, “Cinque secondi”) ai titoli pluripremiati (tra cui “I peccatori” di Ryan Coogler, vincitore di quattro premi Oscar). Inoltre abbiamo deciso di replicare la formula dell’anno scorso, dedicando la serata del giovedì alla riscoperta dei classici, come “Fatherland” di Ken Loach».

Le proiezioni cominceranno alle 21.30 appunto nel cortile di Palazzo Ottolenghi, in corso Alfieri 350, dove sarà allestita la biglietteria e sarà presente anche un punto ristoro.

Prevista anche quest’anno la doppia proiezione quotidiana, con l’appuntamento delle 17.30 nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri (dove si terrà anche quella serale in caso di maltempo).

Biglietti ridotti per i giovani

Novità dell’edizione 2026 sarà la promozione riservata ai ragazzi, come ha spiegato Fabio Grandi.

«In occasione del 60esimo compleanno del cinecircolo, che cade quest’anno - ha spiegato - abbiamo deciso di proporre una iniziativa. Anche se il cinecircolo svolge la sua attività in modo indipendente a servizio della città da diversi anni, le sue radici affondano nell’oratorio Don Bosco, vocato all’attenzione verso i giovani. Per questo abbiamo proposto l’estensione del biglietto ridotto a 4 euro ai ragazzi e ai giovani adulti dagli 11 ai 35 anni. Chi vorrà usufruire dell’iniziativa dovrà recarsi in due appositi spazi comunali per ritirare i voucher da convertire alla biglietteria di “Cinema Cinema” con l’emissione fiscale.

I ragazzi dagli 11 ai 22 anni dovranno recarsi negli spazi di DesTEENazione, in via Goltieri 3, dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19 (Wapp: 350/9186802).

I ragazzi dai 22 ai 35 anni negli spazi dell’Informagiovani in via Natta 3, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (Wapp: 334/1155574).

«Questa modalità organizzativa – ha spiegato Loretta Bologna – è anche legata alla volontà di far conoscere ai ragazzi gli spazi e le attività che offrono».

La dedica a Gianluigi Porro

L’assessore ha poi posto l’accento sul fatto che l’edizione 2026 è stata dedicata a Gianluigi Porro, il dirigente comunale mancato lo scorso giugno, che con passione e dedizione aveva speso la sua vita a favore della promozione della cultura. «Era una figura di riferimento per la sua preparazione, la professionalità e la capacità spiccata di risolvere i problemi», ha commentato. «Gli devo tanto perché, all’inizio della carriera, mi ha insegnato tutto ciò che dovevo sapere dal punto di vista amministrativo. Spero, quindi, di potergli dedicare uno spazio della città quanto prima».

È seguito il ricordo di Riccardo Costa. «Porro - ha sottolineato - aveva un talento innato nel trovare luoghi della città, anche nascosti o dimenticati, che potessero ospitare eventi culturali». Per poi concludere ricordando la sua solida collaborazione con Vertigo e la Sala Pastrone.

Biglietti

Biglietti: 5,50 euro; ridotti a 4 euro per soci di Vertigo, Cgs e altri convenzionati (direttamente in cassa) e per ragazzi

in possesso del voucher giovani





