Il borgo Unesco di Calamandrana Alta si riaccende entrando nel vivo di «Teatro e colline»

Dopo le intense suggestioni regalate dall’anteprima di venerdì 17 luglio insieme a Oscar De Summa, il festival "Teatro e colline - alfieri nel Borgo Unesco" entra nel vivo della sua seconda edizione dalla ripresa.

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, il borgo tornerà ad animarsi con un fitto cartellone firmato dal Comune di Calamandrana con la direzione artistica di Massimo Barbero e la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Sull’anima della rassegna la direzione artistica, guidata da Massimo Barbero della Casa degli alfieri, sottolinea: «Il festival vive non solo delle singole proposte artistiche, ma anche di un insieme di relazioni, atmosfere, conoscenze, incroci con scambi tra teatro e natura, tra spettacolo e quiete. Colline ad anfiteatro, balene sepolte sotto i vigneti: verso sera le senti quasi respirare. Continuiamo a ri-abitare questo Borgo Antico nel paesaggio Patrimonio dell'Umanità, a dare impulso affinché le Arti tornino a mescolarsi con le storie di questa comunità vocata alla cultura, ad essere crocevia di artisti irrequieti ed ispirati, di cercanti di bellezza e quiete. C'è fermento, c'è davvero voglia di ritrovarsi qui, di mettere tra le rotte future questi cortili in cui riappaesarsi».

Il cartellone prende il via venerdì 24 luglio alle 21 nella piazzetta della casa del borgo con l'inaugurazione. Alle 22 andrà in scena Lucilla Giagnoni con “A pelle nuda sul palco”, un intenso viaggio tra le eroine e gli eroi di Shakespeare in cui l'attrice interpreta ruoli maschili e femminili per riparare al torto storico che vietava alle donne di recitare. A seguire, alle 23 nella Chiesa di San Bastian, il Complesso Polar proporrà la performance sonora “Baloon”, inserita nell’installazione “Paradiso Perduto” di Stefano Pedro Porro.

Sabato 25 luglio il programma si fa densissimo. Alle 17 si terrà lo spettacolo finale del laboratorio per ragazzi condotto da Federica Tripodi e Federica Tardito. Alle 18.30 la compagnia O Thiasos Teatro Natura presenterà “Tempeste. L’ulivo, il vino e le pietre”, passeggiata-spettacolo tra mito ed ecologia. Alle 21.30, per l'inaugurazione del nuovo anfiteatro di Calamandrana, il grande maestro Gabriele Lavia proporrà “Lavia dice Leopardi”, viscerale e personale interpretazione dei celebri versi leopardiani. Chiuderà la serata alle 23 “Il nuovo abito di C.” di Dispari Teatro e Fondazione Pistoletto, riflessione tra crisi climatica e moda sostenibile.

Domenica 26 luglio si aprirà alle 8.30 con la passeggiata immaginale di Cifra Danza Teatro. Nel pomeriggio, alle 17.30, il giornalista Carlo Francesco Conti presenterà il suo volume sulla storia del festival, seguito dal “Convivio degli immaginari”. Il gran finale delle 21.30 vedrà la prima nazionale di “Sorelle. O della fine del mondo”, coproduzione di Casa degli alfieri firmata da Antonio Catalano con Patrizia Camatel, Federica Molteni e Michele Eynard, insieme alla Banda di Portacomaro. Alle 23 festa finale con agnolotti e musica. Ad arricchire la tre giorni saranno le diverse installazioni artistiche allestite nel borgo, come “Memorie del Borgo antico” nella canonica e la mostra “Resonanzen – Risonanze” di Diana Schmuck.

Per il ristoro, durante le serate sarà possibile fare l'aperitivo o cenare con il piatto festival presso il bar “I Talenti”, gestito dai ragazzi con disabilità dell’associazione Ager'S (con la musica del Plumbini duo la domenica).

Spettacoli a 10 euro (20 euro per Gabriele Lavia; ingresso libero per laboratori e mostre). Prevendite online su visitlmr.it e alla Casa nel Borgo.