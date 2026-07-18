Gianni Oliva e Guido Saracco ospiti della rassegna "Il cortile dei lettori"

Evento
18 Luglio 2026 09:05:54
Guido Saracco presnterà il suo libro “Alleati digitali. La nostra IA personale”, pubblicato da Laterza
Prosegue, al Circolo Way Assauto, la rassegna letteraria “Il cortile dei lettori”, organizzata dalla libreria Alberi d’Acqua.
Mercoledì 22 luglio è in programma un doppio appuntamento.
Alle 18.30 lo storico Gianni Oliva presenterà il suo ultimo lavoro, appena pubblicato da Edizioni del Capricorno, intitolato “1946: il 2 giugno in Piemonte”. Il nuovo saggio traccia un profilo inedito della storica campagna referendaria che ottant'anni fa sancì la nascita della Repubblica Italiana.
Alle 21.15 Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino e attuale presidente del polo universitario astigiano, presenterà il suo nuovo libro “Alleati digitali. La nostra IA personale”, pubblicato da Laterza.
In un monologo Saracco introdurrà il pubblico al tema dell’intelligenza artificiale e della rivoluzione alle porte di cui è protagonista, per poi rispondere alle domande del pubblico.
Tra le due presentazioni, alle 20, si terrà l’apericena con la presenza degli scrittori ospiti, per il quale occorre prenotare entro martedì 21 luglio.
Informazioni e prenotazioni (obbligatorie anche per gli incontri di presentazione, ad ingresso gratuito): 0141/556270,
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