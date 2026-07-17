Il Pirata Marco Pantani rivive al Diavolo Rosso al FuoriFestival

Un mercoledì nel ricordo di uno dei più grandi sportivi della storia. Il FuoriFestival del Diavolo Rosso ha ospitato lo spettacolo "Il Pirata", evento nel ricordo di Marco Pantani. Uno show che mescola lo storytelling alla musica dal vivo e che ripercorre le gesta, la vita e cerca di fare luce sulla tragica scomparsa del formidabile ciclista romagnolo.

Dal 4 al 18 luglio, durante AstiMusica, lo storico Diavolo Rosso diventa infatti uno spazio gratuito di incontro, ascolto e partecipazione aperto alla città grazie al Fuori Festival, un nuovo progetto culturale targato Heartist che anima lo storico locale di Piazza San Martino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare l’esperienza di AstiMusica, trasformando il centro storico in uno spazio vivo da attraversare prima dell’inizio dei concerti del festival. Dal tardo pomeriggio fino all’inizio degli spettacoli in Piazza Alfieri, il Diavolo Rosso diventa un punto di incontro aperto alla città e ai visitatori: un luogo dove fermarsi, vivere la musica, ascoltare storie, assistere a incontri e performance dal vivo, condividere il tempo dell’attesa e respirare un’atmosfera capace di unire cultura, convivialità e territorio. Il progetto nasce anche dal desiderio di valorizzare uno dei luoghi simbolo della scena culturale astigiana attraverso una programmazione che intreccia ospiti locali, nazionali e internazionali, all’interno di uno spazio che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la musica dal vivo e la socialità cittadina.

Fuori Festival al Diavolo Rosso completa così AstiMusica attraverso una programmazione concentrata soprattutto nelle ore che precedono i concerti principali del festival, contribuendo a diffondere l’esperienza musicale all’interno della città e creando un luogo di incontro continuo tra pubblico, artisti e operatori culturali. Una direzione artistica tra territorio e mondo Il filo conduttore del progetto è la capacità della musica di trasformare un episodio locale, una figura territoriale o una memoria collettiva in qualcosa di universale.

Dopo la presentazione del piccolo Danilo, Davide Chicarella, in qualità di narratore, Alessia Sposato alla voce e Andrea Lamberto alla chitarra hanno intrattenuto il pubblico del "Diavolo" in un percorso di circa 80 minuti: dall'amore per le due ruote sbocciato quasi casualmente in Marco, alle cadute, gli infortuni e le risalite. Poi il successo al Giro Dilettanti, i primi successi nella corsa rosa, la stagione magica 1998, con la doppietta Giro-Tour. La vita di Pantani cambia nel 1999, quando stava per trionfare per la seconda volta al Giro d'Italia: la squalifica per doping a Madonna di Campiglio cambia la storia dello sport e la vita del "pirata", che incontra successivamente le dipendenze e ci lascia nel 2004, il 14 febbario, nel giorno degli innamorati, in un contesto intriso di nubi. Marco è stata una stella cadente, brillava con il suo talento, e non è mai stato dimenticato: del resto, come diceva Adriano De Zan, telecronista RAI, "quando la strada si rizza sotto ai pedali, Pantani è il più forte di tutti, non c'è nulla da fare".