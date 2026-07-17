Ecco i vincitori del concorso letterario "Essere sé stessi"

La quarta edizione del concorso letterario “Essere sé stessi”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti, si è conclusa martedì con la premiazione degli elaborati selezionati da una apposita giuria.

All’evento erano presenti l’assessore Paride Candelaresi, Luciano Cavallo, segretario dell’Associazione “Un Libro per Daniela”, partner dell’edizione 2026 insieme a Israt, Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Acchiappalibri, Commissione Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Asti, Soroptimist Asti e AIDM (Associazione Donne Medico) sezione di Asti e Alberto Viarengo di Team Service, editore del volume che raccoglie i racconti.

Quest’anno all’obiettivo di approfondire il tema dell’identità e dell’omosessualità si è aggiunta la tematica relativa alle fragilità emotive e psicologiche, grazie alla presenza dell’Associazione “Un Libro per Daniela”.

Circa quaranta gli elaborati pervenuti da tutto il Piemonte, divisi in due categorie: Young (dai 14 ai 19 anni) e Adulti (dai 20 anni in su). “Se questo concorso letterario, a cui tengo molto, è giunto alla quarta edizione – ha esordito Paride Candelaresi – è anche grazie al sostegno di chi ha creduto a questo progetto. L’ambizione - ha poi aggiunto - è quella di farlo crescere e vederlo diventare, magari, un concorso a livello nazionale”.

Hanno quindi fatto un breve intervento Carlo Bavastro, Arianna Bianco, Mariagrazia Bologna, Gianmarco Griffi, Mario Renosio e Maria Gabriella Saracco, membri della giuria (era assente Luca Tomatis) che, in modo unanime, si sono complimentati con gli autori per la freschezza, la sensibilità, la profondità dimostrata e per l’esigenza percepita, di dare voce a realtà di disagio e diversità. “La nostra associazione era partita tre anni fa per aiutare sulla depressione – ha sottolineato Luciano Cavallo – ma durante questo percorso ci siamo accorti che ci sono tante altre forme di malattia mentale e che, parlarne, aiuta ad affrontarle”.

I vincitori

I primi tre classificati di ogni categoria hanno ricevuto rispettivamente 500 euro, 200 euro e 100 euro e la soddisfazione di vedere il loro racconto pubblicato, insieme agli altri elaborati, sul volume che sarà presentato alla prossima edizione. Quest’anno i vincitori della categoria Young sono stati: primo Mattia Capone con “Il peso dell’aria”, seconda Sofia Andreetta con “Il mio amico Ben” e terzo Carlo Andrea Ascolese con “L’eco del silenzio”. Per la categoria Adulti: prima Cristina Vignotto con “Il rumore delle pietre”, secondo Giacomo Luca Lodato con “La voce di casa” e terzo Bruno Bianco con “Quello che non si vuole dire”. A Gianmichele Accomasso, autore di “Non posso più essere due persone”, è stata infine assegnata una menzione speciale.