Fuori Festival, a sorpresa arriva il dj e produttore Neo

Nuovo appuntamento a sorpresa al Fuori Festival, in corso fino a sabato 18 luglio al Diavolo Rosso di piazza San Martino ad Asti.

Domani (giovedì), alle 21.30, salirà sul palco Neo, dj e produttore musicale di fama internazionale, protagonista di uno speciale fuori programma che arricchisce il calendario della rassegna.

Conosciuto in passato come DJ Jay Dee, Neo vanta una carriera iniziata nei primi anni Novanta e costruita sui palchi e nei club più prestigiosi del mondo. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica elettronica internazionale, tra cui Calvin Harris, David Guetta, Carl Cox, David Morales, Bob Sinclar, Little Louie Vega, David Penn, Michael Gray, The ScumFrog e Claudio Coccoluto, pubblicando produzioni e remix come "Love at first sight", "No it’s not right" e "Plastic dream".

Come dj ha suonato nei principali club e festival internazionali, con residenze a Ibiza e Mykonos e performance in città come New York, Parigi, Amsterdam, Londra, Roma, Ginevra e Rio de Janeiro, consolidando una carriera che lo ha reso uno dei protagonisti della scena house internazionale.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.