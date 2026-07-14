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Spettacolo

Venerdì a Refrancore protagonista la "Fashion night"

In piazza IV Novembre l'evento che unisce moda e musica dal vivo ideato da Simonetta Mirabelli, cui è affidata anche la conduzione della serata

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

14 Luglio 2026 15:29:44

Venerdì a Refrancore protagonista la "Fashion night"

Simonetta Mirabelli

Da un’idea della creativa Simonetta Mirabelli, venerdì 17 luglio, alle 20.30 in piazza IV Novembre a Refrancore, andrà in scena "Fashion Night", evento che unisce moda e musica dal vivo.

Realizzato in collaborazione con il ristorante "Bar della Piazza" e con il patrocinio del Comune di Refrancore, porterà nella piazza del paese un grande palco all’aperto per una serata di spettacolo gratuita e aperta a tutti.

In programma una sfilata di moda, che vedrà protagoniste le collezioni di "Poesia & Vita da Gra", indossate da modelle il cui look sarà curato dal team di Estetica Laura. Quindi il contest canoro, uno spazio dedicato a cantanti emergenti e ospiti le cui performance saranno valutate da una giuria composta da professionisti del settore musicale.

Alla conduzione e alla direzione artistica Simonetta Mirabelli, mentre la regia musicale sarà curata dal Maestro Luciano Merino. Importante anche l'apporto che sarà fornito dagli assistenti di palco Matthias Giachino e Davide Merino.

“L'evento – dichiara Simonetta Mirabelli – nasce per valorizzare il territorio, i talenti locali e l’eleganza del Monferrato. Con Marina Sillano, titolare del "Bar della Piazza", vogliamo regalare a Refrancore una notte di bellezza, emozione e condivisione".

Ingresso libero.

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