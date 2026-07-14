Fuori Festival, stasera il progetto "Crossing" di Andrea Calandra e Piero Cotto, poi il concerto di Youandi

Al Diavolo Rosso di piazza San Martino continua il Fuori Festival, in programma fino a sabato 18 luglio. Il cartellone - organizzato dalla piattaforma ed etichetta musicale Heartist con il locale - nasce con l’obiettivo di ampliare l’esperienza del festival AstiMusica, trasformando il Diavolo Rosso in uno spazio vivo da vivere prima dell’inizio dei concerti.

Ecco i prossimi appuntamenti.

Stasera (martedì), alle 19, saranno ospiti Andrea Calandra - dj, produttore e direttore artistico astigiano, oggi tra i nomi emergenti della scena house italiana - e il noto musicista astigiano Piero Cotto, cantautore e chitarrista dalla carriera internazionale. Insieme presenteranno "Crossing", un progetto d'incontro intergenerazionale, uscito nel 2025, in dialogo con la giornalista de “La nuova provincia” Elisa Ferrando.

Lo spettacolo prenderà la forma di un talk musicale, durante il quale i due protagonisti ripercorreranno le rispettive carriere, racconteranno la nascita della collaborazione e presenteranno gli sviluppi futuri del progetto. L'incontro sarà arricchito dall'esecuzione dal vivo dei brani contenuti nell'EP Crossing, offrendo al pubblico l'occasione per scoprire il dialogo tra la canzone d'autore italiana e la house music contemporanea.

Durante il talk verranno inoltre raccontati alcuni aneddoti inediti della straordinaria carriera di Piero Cotto. Tra questi, il suo incontro con Alfred Hitchcock, che rimase colpito dalla sua voce al punto da volerlo coinvolgere come cantante in una delle proprie produzioni cinematografiche. Un progetto che non si concretizzò a causa del ritorno del regista negli Stati Uniti, dove la parte venne poi affidata a Quincy Jones.

Al termine sarà inoltre possibile acquistare il vinile di Crossing, che include in omaggio l'accesso alla versione digitale esclusiva disponibile su Heartist.app, la piattaforma che permette agli artisti di pubblicare e vendere i propri progetti in anteprima prima dell'arrivo sulle piattaforme di streaming.

Il progetto Crossing è una produzione di Fondazione MOS E.T.S., realizzata in partnership con Assicurazioni Pampirio e con il supporto dei partner del progetto.

A seguire, alle 20, il debutto italiano di Youandi, artista emergente della scena musicale di Amsterdam che porterà ad Asti il suo universo sonoro fatto di alternative R&B, neo-soul e atmosfere cinematografiche. Con uno stile personale e riconoscibile, costruisce composizioni profonde e immersive, dove bassi avvolgenti, produzioni raffinate e una voce intensa si fondono in un'esperienza musicale dal forte impatto emotivo.

Ad accompagnare Youandi sul palco sarà Lorenzo Jakaj, giovane produttore piemontese diplomato alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Oltre all'attività di produttore, Jakaj porta avanti il progetto hip hop Jager Bros, che si è esibito proprio al Diavolo Rosso lo scorso 8 luglio nell'ambito del Fuori Festival. La collaborazione tra i due artisti darà vita a una performance che intreccerà sonorità elettroniche, R&B contemporaneo e produzione dal vivo.

Il festival proseguirà domani (mercoledì) alle 19 con “Il Pirata - Tragedia romantica delle due ruote”, spettacolo incentrato sulla vita di Marco Pantani che alterna narrazione e musica unplugged. Sul palco il giornalista de “La nuova provincia” Davide Chicarella con Alessia Sposato (voce) e Andrea Lamberto. Lo spettacolo sarà seguito, alle 20, dal concerto della cantautrice Bambina, vincitrice del contest 1Mnext e già sul palco del Primo Maggio a Roma, per presentare il suo EP “Siamo soli”.

Giovedì 16 luglio, alle 19, la proiezione del documentario “Luntano” del cantante napoletano R&B Livio Cori, girato tra Napoli e Los Angeles. A seguire, alle 20, i ritmi blues, soul e rock'n'roll del cantautore torinese Simone Bernini.

Venerdì 17 luglio, alle 19, spazio a “Musica e Psiche”, dibattito sul rapporto tra musica e identità. Interverranno gli psicologi e psicoterapeuti Omar Fassio e Vitorio Gonella; il rapper torinese Rico Mendossa, fondatore del podcast Street Mindset, e Adriano Giordano (Humangest), in dialogo con Brunella Vedani. Alle 20 lo stesso Rico Mendossa presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo album in uscita in autunno.

Sabato 18 luglio l'ultima serata del festival si aprirà alle 20 con il concerto di Zibba, cantautore e produttore pluripremiato, vincitore del Premio della critica a Sanremo e della Targa Tenco. Prima dell’esibizione dialogherà con Chiara Buratti. Infine, dalle 22.30, spazio al party di chiusura targato Jungla Urbana, che vedrà alternarsi in consolle i dj Max Fresh e Lory The Dolphin.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. Per la durata del festival il Diavolo Rosso apre ogni giorno alle 17.