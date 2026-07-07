Diavolo Rosso, incontri e musica al Fuori Festival

Fuori Festival, progetto culturale che animerà il Diavolo Rosso di piazza San Martino fino al 18 luglio, in concomitanza con il festival AstiMusica.

Il cartellone - organizzato dalla piattaforma ed etichetta musicale Heartist insieme al Diavolo Rosso - nasce con l'obiettivo di ampliare l'esperienza del festival di piazza Alfieri, trasformando il centro storico in uno spazio da vivere prima dell'inizio dei concerti.

Il progetto nasce anche dal desiderio di valorizzare uno dei luoghi simbolo della scena culturale astigiana attraverso una programmazione che intreccia ospiti locali, nazionali e internazionali. E, inoltre, dalla volontà di rendere omaggio alla memoria di due figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita culturale e musicale della città: Massimo Cotto, il noto giornalista e speaker radiofonico, fondatore di AstiMusica; Gianluigi Porro, uno dei protagonisti della vita culturale astigiana degli ultimi decenni, fondatore del Diavolo Rosso e tra gli artefici della crescita del festival.

Per quindici giorni, quindi, il locale di piazza San Martino ospita una programmazione quotidiana fatta di performance live, incontri, showcase, momenti informali e contenuti speciali, tutti ad ingresso libero.

Gli appuntamenti fino al 13 luglio

Ecco gli appuntamenti fino a lunedì 13 luglio.

Stasera (martedì) spazio all’incontro “Musica e innovazione”, confronto sui nuovi modelli di business che vedrà sul palco Michelangelo Guarise (Volumio), Anna Zò (Music Innovation Hub pro) e Massimiliano Montefusco (Rds), con la moderazione di Davide Poliani (Rockol), prima dell'esplosione di energia delle 21 con gli Eden 4 All, band torinese che mescola rap, rock e punk, vincitrice del contest “Pagella non solo rock”.

Tra i due appuntamenti, alle 20, l’incontro “Musica ed erotismo” con la content creator Alex Mucci, che dialogherà sul palco con la presentatrice Chiara Buratti.

Domani (mercoledì) alle 19, si esibirà il collettivo Jupiters Project, noto per un “caos creativo” che spazia dal jam rock al rap, passando per Miles Davis, rave e canzoni d’amore.

Giovedì 9 luglio la serata si aprirà alle 19 con l'incontro dedicato ad Andrea Cerrato, cantautore indipendente e content creator astigiano che racconterà la propria evoluzione artistica in dialogo con la giornalista Elisa Ferrando, per poi lasciare spazio alle 20 a Branco, pseudonimo di Filippo Alessio, che ha debuttato da solista a Los Angeles nel 2020, portando la sua musica tra Italia e Stati Uniti. Quest’anno ha pubblicato il suo album d'esordio “Out of the drawer”.

Venerdì 10 luglio si preannuncia una serata ricca di emozioni a partire dalle 19 con “AstiMusica Amarcord”, incontro condotto dalla giornalista Valentina Fassio per ripercorrere i momenti più iconici di quasi trent'anni dello storico festival cittadino; a seguire, dalle 20, salirà sul palco il cantautore toscano Gabriele Catoni.

Sabato 11 luglio la serata sarà dedicata interamente alla musica. Alle 20 il concerto di Simona Fascia, cantautrice napoletana di cui lo scorso maggio è uscito il primo singolo, intitolato “Naive”, con cui affina il suo percorso artistico.

Quindi, dalle 22.30, il dj set firmato da Jungla Urbana - festival artistico, musicale e culturale diffuso sul territorio - che vedrà salire, in occasione dell’Asti Pride, Giorgio IV e Stech.

Domenica 12 luglio, a partire dalle 19, il cantautore, scrittore e frontman dei Bachi da Pietra Giovanni Succi proporrà uno spettacolo unico tra rock, poesia urbana e spoken word legato all'immaginario della provincia italiana, accompagnato sul palco dalla presentatrice Chiara Buratti.

Lunedì 13 luglio ci sarà un appuntamento dedicato agli addetti ai lavori alle 19 con il “Business game”. Al centro, la negoziazione di un contratto discografico, una simulazione interattiva basata sul caso della giovane artista Arizona per comprendere le dinamiche tra major e indipendenti. Protagonisti: l’avvocato Riccardo Lanzo, Arianna Carchedi - Arizona (Heartist), Riccardo Zanon (Wop Mob Records), Natt (Wop Mob) e Samuele Meante (Offline 222, Street Mindset Podcast). Nel ruolo di presentatrice Brunella Vedani, giornalista e speaker radiofonica.

Seguirà alle 20 il concerto de I Nichilisti dello Swing. Gruppo nato nel 2022, parte dal jazz e suona vari generi con un’attenzione particolare rivolta alle canzoni italiane. Ne fanno parte Flavio Tosetti, Beppe Rosso, Gianpiero Malfatto e Guido Bezzo.

La mostra su AstiMusica e il negozio di album digitali

Si ricorda che per tutta la durata della rassegna il Diavolo Rosso apre alle 17. Sono infatti a disposizione la mostra fotografica e audiovisiva “La storia di AstiMusica”, curata da Roberto Signorini, e l'Heartist Store, il primo negozio fisico di album digitali firmato Heartist, piattaforma ed etichetta musicale con base ad Amsterdam e Torino che permette agli artisti iscritti di vendere direttamente ai fan album e contenuti digitali. «Vogliamo riportare la scoperta della musica - afferma Alberto Marenco (nella foto), fondatore di Heartist - ad una dimensione umana e condivisa: entrare in uno spazio, ascoltare un album, conoscere la storia di un artista, ricevere consigli e approfondire un progetto. Su Heartist i fan possono acquistare musica e contenuti esclusivi prima della loro pubblicazione sulle piattaforme di streaming».

Infine, in collaborazione con il progetto culturale Indieflash, verranno registrate dal vivo le interviste radiofoniche ad alcuni degli artisti principali in cartellone.