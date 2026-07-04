Dodici anni fa la scomparsa di Giorgio Faletti

“C’è stato un periodo in cui tutto pareva immobile nella sua perfezione, come se il tempo non fosse in movimento ma fissato sulla cartolina di un’estate felice”.

Con questa citazione, tratta dalla raccolta di racconti "Pochi inutili nascondigli", Roberta Bellesini Faletti ricorda il marito Giorgio Faletti, noto ed eclettico artista astigiano prematuramente scomaparso, all'età di 63 anni, il 4 luglio 2014. In occasione del dodicesimo anniversario della morte, infatti, sono diversi i post in suo ricordo, a firma di amici e fan, che stanno popolando il web.

Protagonista di una carriera che lo ha visto scrittore, attore, sceneggiatore, comico, autore di canzoni per grandi interpreti, Giorgio Faletti è rimasto nel cuore degli Italiani. Tra gli ultimi progetti volti a rendere ancora vivo il suo lavoro e il suo contributo, il libro "Io dico", una raccolta di citazioni, anche inedite, tratte dai sui lavori più importanti, pubblicata da Gallucci Editore nella collana “Sounds Good!”, a cura di Roberta Bellesini e Chiara Buratti. E “Io uccido”, la nuova serie audio di Audible, presentata al Salone internazionale del libro di Torino lo scorso maggio, uscita ad oltre vent’anni dalla pubblicazione del thriller omonimo.