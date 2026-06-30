Fuori Festival: eventi live e incontri con artisti per vivere AstiMusica prima dei concerti

Fuori Festival è il nome del nuovo progetto culturale che animerà il Diavolo Rosso di piazza San Martino dal 4 al 18 luglio, in concomitanza con AstiMusica.

Il cartellone - organizzato dalla piattaforma ed etichetta musicale Heartist con il Diavolo Rosso - nasce con l’obiettivo di ampliare l’esperienza del festival di piazza Alfieri, trasformando il centro storico in uno spazio vivo da vivere prima dell’inizio dei concerti.

Il progetto nasce anche dal desiderio di valorizzare uno dei luoghi simbolo della scena culturale astigiana attraverso una programmazione che intreccia ospiti locali, nazionali e internazionali. Oltre che dalla volontà di rendere omaggio alla memoria di due figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita culturale e musicale della città: Massimo Cotto, il noto giornalista e speaker radiofonico, fondatore di AstiMusica; Gianluigi Porro, uno dei protagonisti della vita culturale astigiana degli ultimi decenni, fondatore del Diavolo Rosso e tra gli artefici della crescita di AstiMusica.

L'interno del Diavolo Rosso in piazza San Martino

Anime del progetto, in particolare, Chiara Buratti, attrice e conduttrice, moglie di Massimo Cotto, che presenterà alcuni degli incontri della rassegna, e Davide Santagata, gestore del Diavolo Rosso da quasi vent'anni.

Per quindici giorni, quindi, il Diavolo Rosso ospiterà una programmazione quotidiana fatta di performance live, incontri, showcase, momenti informali e contenuti speciali, tutti ad ingresso libero. Tra gli eventi in calendario l’incontro con il cantautore Andrea Cerrato; il dj set firmato Jungla Urbana; il concerto del cantautore e frontman dei Bachi da Pietra Giovanni Succi e il concerto di Zibba, cantautore e produttore pluripremiato.

Il programma

Il sipario si alzerà sabato 4 luglio alle 19 con un omaggio al grande cantautore Paolo Conte e la proiezione di “Nel cuore di Amsterdam - Live 1988”, lo storico film-concerto registrato al Royal Theatre Carré della capitale olandese che si apre proprio con il brano "Diavolo Rosso", in un evento presentato dalla giornalista Brunella Vedani. La serata inaugurale proseguirà in musica alle 20 con il live di J.A.D.E, artista R&B emergente di Amsterdam alla sua prima esibizione in Italia per presentare l'ep Aurora, seguita alle 21 dalla world music transculturale del Mediterre Ensemble, un trio composto da Mario Saied, Yassin El Mahi e Seka, capaci di unire idealmente il Mediterraneo, il Medio Oriente e il Pacifico.

Domenica 5 luglio si comincerà invece alle 19 con il talk “Slow music - Produzione e consumo oltre l’agoritmo”, dibattito incentrato sulla costruzione di un rapporto profondo e consapevole con i contenuti musicali moderato dalla storyteller Serena Emanuel e arricchito dagli interventi di Astelia Fickat (Chicolate & Cream) e Alberto Marenco (Heartist), seguito alle 20 dal concerto di Hamburgo, artista indie torinese che porterà sul palco le sue composizioni originali e innovative.

Lunedì 6 luglio sarà la volta della Serata Jazz, appuntamento tra musica e racconto focalizzato sulle connessioni jazzistiche tra l'Italia, l'Albania e il bacino del Mediterraneo, a cui parteciperanno Florian Jakaj (Shkodra jazz festival), Nico Di Battista (musicista) e Sokol Prekalori (musicista e professore d’orchestra), seguita da una performance live di diversi musicisti che tradurrà sul palco i temi emersi durante il dialogo. A seguire, alle 20, la musica brasiliana e il genio di Antonio Carlos Jobim verranno omaggiati dal progetto Curly People, con Mariella Agozzino, Cristiano Bosi, Beppe Rosso e Simone Barbiero.

Martedì 7 luglio spazio all’incontro “Musica e innovazione”, confronto sui nuovi modelli di business che vedrà sul palco Michelangelo Guarise (Volumio), Anna Zò (Music Innovation Hub pro) e Massimiliano Montefusco (Rds) con la moderazione di Davide Poliani (Rockol), prima dell'esplosione di energia delle 21 con gli Eden 4 All, band torinese che mescola rap, rock e punk, vincitrice del contest “Pagella non solo rock”.

Tra i due appuntamenti, alle 20, l’incontro “Musica ed erotismo” con la content creator Alex Mucci, che dialogherà sul palco con l'attrice e presentatrice Chiara Buratti.

Mercoledì 8 luglio, alle 19, si esibirà il collettivo Jupiters Project, noto per un "caos creativo" che spazia dal jam rock al rap, passando per Miles Davis, rave e canzoni d’amore.

Giovedì 9 luglio la serata si aprirà alle 19 con l'incontro dedicato ad Andrea Cerrato, cantautore indipendente e content creator astigiano che racconterà la propria evoluzione artistica in dialogo con la giornalista de “La nuova provincia” Elisa Ferrando, per poi lasciare spazio alle 20 a Branco, pseudonimo di Filippo Alessio, che ha debuttato da solista a Los Angeles nel 2020, portando la sua musica tra Italia e Stati Uniti. Quest’anno ha pubblicato il suo album d'esordio “Out of the drawer”.

Venerdì 10 luglio si preannuncia una serata ricca di emozioni a partire dalle 19 con “AstiMusica Amarcord”, incontro condotto dalla giornalista Valentina Fassio per ripercorrere i momenti più iconici di quasi trent'anni dello storico festival cittadino; a seguire, dalle 20 salirà sul palco il cantautore toscano Gabriele Catoni.

Sabato 11 luglio la serata sarà dedicata interamente alla musica. Alle 20 il concerto di Simona Fascia, cantautrice napoletana di cui lo scorso maggio è uscito il primo singolo, intitolato “Naive”, con cui affina il suo percorso artistico.

Quindi, dalle 22.30, il dj set firmato da Jungla Urbana - festival artistico, musicale e culturale diffuso sul territorio - che vedrà salire, in occasione dell’Asti Pride, Giorgio IV e Stech. Domenica 12 luglio, a partire dalle 19, il cantautore, scrittore e frontman dei Bachi da Pietra Giovanni Succi proporrà uno spettacolo unico tra rock, poesia urbana e spoken word legato all'immaginario della provincia italiana, accompagnato sul palco dalla presentatrice Chiara Buratti.

Il festival proseguirà la settimana successiva. Lunedì 13 luglio ci sarà un appuntamento dedicato agli addetti ai lavori alle 19 con il “Business game”. Al centro, la negoziazione di un contratto discografico, una simulazione interattiva basata sul caso della giovane artista Arizona per comprendere le dinamiche tra major e indipendenti. Protagonisti l’avvocato Riccardo Lanzo, Arianna Carchedi - Arizona (Heartist), Riccardo Zanon (Wop Mob Records), Natt (Wop Mob) e Samuele Meante (Offline 222, Street Mindset Podcast). Nel ruolo di presentatrice Brunella Vedani, giornalista e speaker radiofonica.

Seguirà alle 20 il concerto de I Nichilisti dello Swing. Gruppo nato nel 2022, parte dal jazz e suona vari generi con un’attenzione particolare rivolta alle canzoni italiane. Ne fanno parte Flavio Tosetti, Beppe Rosso, Gianpiero Malfatto e Guido Bezzo.

Martedì 14 luglio alle 19 il dj Andrea Calandra e lo storico musicista astigiano Piero Cotto presenteranno “Crossing”, un progetto d'incontro intergenerazionale, uscito nel 2025, in dialogo con la giornalista Elisa Ferrando. L’incontro anticiperà l'arrivo, direttamente da Amsterdam, di Youandi, che dalle 20 si esibirà per la prima volta in Italia proponendo il suo sound radicato nell’R&B alternativo e nel neo-soul.

Mercoledì 15 luglio, alle 19, andrà in scena “Il Pirata - Tragedia romantica delle due ruote”, spettacolo incentrato sulla vita di Marco Pantani che alterna narrazione e musica unplugged. Sul palco il giornalista Davide Chicarella con Alessia Sposato (voce) e Andrea Lamberto.

Lo spettacolo sarà seguito, alle 20, dal concerto della cantautrice Bambina, vincitrice del contest 1Mnext e già sul palco del Primo Maggio a Roma, per presentare il suo EP “Siamo soli”.

Giovedì 16 luglio, alle 19, la proiezione del documentario “Luntano” del cantante napoletano R&B Livio Cori, girato tra Napoli e Los Angeles e reduce dal successo al LA Italian Film Festival di Hollywood.

A seguire, alle 20, i ritmi blues, soul e rock'n'roll del cantautore torinese Simone Bernini accenderanno il palco.

Venerdì 17 luglio, alle 19, spazio a “Musica e Psiche”, dibattito sul rapporto tra musica e identità. Interverranno gli psicologi e psicoterapeuti Omar Fassio e Vitorio Gonella; il rapper torinese Rico Mendossa, fondatore del podcast Street Mindset, e Adriano Giordano (Humangest), in dialogo con Brunella Vedani. Alle 20 lo stesso Rico Mendossa presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo album in uscita in autunno, che vanta un importante featuring con Guè.

Sabato 18 luglio l'ultima serata del festival si aprirà alle 20 con il concerto di Zibba, cantautore e produttore pluripremiato, vincitore del Premio della critica a Sanremo e della Targa Tenco. Prima dell’esibizione dialogherà con Chiara Buratti. Infine, come ultimo evento del festival, dalle 22.30 spazio al party di chiusura targato Jungla Urbana, che vedrà alternarsi in consolle i dj Max Fresh e Lory The Dolphin.

Si ricorda infine che per tutta la durata della rassegna saranno attivi all'interno del Diavolo Rosso la mostra fotografica e audiovisiva “La storia di AstiMusica” curata da Roberto Signorini e l'Heartist Store, il primo negozio fisico di album digitali firmato Heartist, piattaforma ed etichetta musicale con base ad Amsterdam e Torino che permette agli artisti iscritti di vendere direttamente ai fan album e contenuti digitali.

Infine, in collaborazione con il progetto culturale Indieflash, verranno registrate dal vivo le interviste radiofoniche ad alcuni degli artisti principali in cartellone.