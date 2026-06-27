Si intitola “Storia di una straordinaria follia” il romanzo d’esordio di Laura Marmo, pubblicato da Di Leandro editore.

Astigiana, coltiva da sempre la passione per la scrittura. «Ho cominciato a ideare racconti per alcune pubblicazioni a scopo solidale - spiega - per poi cominciare ad inviarli ad alcuni concorsi letterari. Sollecitata da amici e parenti, che apprezzavano il mio stile, ho quindi deciso di scrivere un romanzo».



«Preciso subito - continua - che la follia di cui si parla nel titolo non è la perdita della ragione, ma quel brivido, quel coraggio di rompere gli schemi che consente di sfidare le convenzioni per inseguire la felicità. Il libro è ambientato principalmente ad Asti, nel periodo post Covid, e segue il percorso di rinascita della protagonista, Laura, una donna di 40 anni in crisi esistenziale alla ricerca della felicità. E’ una donna comune, segnata da una vita difficile, dalla precarietà lavorativa e da un forte senso di solitudine. A seguito di un incontro misterioso, che poi si rivelerà essere Gesù, decide di stravolgere la propria vita confrontandosi con il passato, affrontando paure e dubbi».



«È quindi un racconto sincero e appassionato della conversione a Cristo - prosegue - che esplora la spiritualità calata nella quotidianità moderna, mostrando come la fede possa diventare una risorsa vitale per superare gli ostacoli».

«Ad accompagnare la protagonista in questo percorso - conclude - un gatto speciale, Rosso, con cui la protagonista instaura immediatamente un legame profondo».



Il libro si trova in numerose librerie di Asti e su Amazon.



Intanto Laura Marmo non si ferma. «Ho pronto per la pubblicazione un nuovo romanzo, questa volta di genere fantasy - annuncia - e ne ho cominciato un terzo, di cui sto scrivendo i primi capitoli».