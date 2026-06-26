Grande successo per “Penango in Musica”

Domenica scorsa, 21 giugno, il comune di Penango si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per l’edizione 2026 di “Penango in Musica”, l’attesa rassegna che celebra l’incontro tra le note e la natura. Il programma era sotto la direzione artistica della vicesindaca Federica Faccaro e ha proposto un percorso ricco e variegato, capace di parlare a pubblici diversi, accompagnando i visitatori in un viaggio sensoriale attraverso i luoghi più suggestivi del paese.

La giornata ha preso il via nel pomeriggio al Giardino del Centro Sportivo-Culturale “Primo Maioglio”. I giovanissimi talenti dell’Accordion Suzuki Ensemble, diretti da Elena Enrico, hanno incantato i presenti con un vivace concerto per fisarmoniche. Lo stesso scenario ha ospitato l’esibizione “Quando la danza incontra la musica”, che ha visto protagonisti gli allievi della scuola “Sulle Ali della Danza” di Penango, sotto la direzione di Federica Lorella.

Il baricentro dell'evento si è poi spostato verso la Chiesa Parrocchiale di San Grato. Qui il violino di Manuela Matis e l’arpa di Valerio Lisci hanno dato vita a “Invenzione e passione al femminile”, un intreccio sonoro originale ed emozionante. Un momento di particolare rilievo istituzionale e culturale è stato il conferimento del premio “Tempi di Donna” a Manuela Matis, riconosciuta come ambasciatrice per la musica delle Terre Unesco.

Con il calare del sole, l'atmosfera si è fatta più intima e raffinata in piazza Marconi, dove il “Pino Castagnaro Quartet” ha proposto una selezione di jazz intenso e accattivante, con lo sfondo suggestivo del Monviso.

La serata si è conclusa in piazza Vignaioli. I ritmi travolgenti della “Tumbleweeds Band” hanno dato vita a una “Serata Country sotto le stelle”, arricchita dall'animazione della country line dance curata da Hobby Dance Center.

L'evento ha confermato ancora una volta la capacità di Penango di coniugare cultura e territorio, offrendo un'esperienza completa che ha saputo valorizzare tanto il talento artistico quanto la bellezza paesaggistica locale.