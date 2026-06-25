Da "Supergirl" al nuovo capitolo di "Toy story", ecco le nuove uscite nei cinema astigiani

Le sale cinematografiche dell’Astigiano propongono da oggi, giovedì 25 giugno, un pacchetto di uscite eterogeneo, capace di spaziare dai grandi blockbuster hollywoodiani fino ad eventi d’autore e documentari cult. Tra ritorni di film di animazione, l’avvio di nuovi universi con protagonisti supereroi e serate evento esclusive, l'offerta si preannuncia densa.

Toy Story 5



Il film di Andrew Stanton - con Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Tony Hale - riporta la platea dentro il grande universo animato che da decenni sa parlare ai figli e ai loro genitori con lo stesso linguaggio.

I giocattoli più famosi della storia del cinema, infatti, tornano sul grande schermo per un quinto capitolo che esplora la complessa transizione nell'era digitale. Woody, Buzz Lightyear e il resto della storica banda si trovano ad affrontare una minaccia del tutto inedita: l'ossessione dei bambini moderni per i dispositivi elettronici e l'isolamento tecnologico.

La sfida non sarà soltanto ritrovare il proprio posto nel cuore dei più piccoli, ma anche guidare una vera e propria missione di salvataggio per un gruppo di giocattoli smarriti nel mondo della domotica e dell'intelligenza artificiale.



Un'opera, quindi, che unisce la consueta nostalgia ad una riflessione matura sulla contemporaneità.

Minions & Monsters

Gli irresistibili e caotici "scagnozzi gialli" tornano da mercoledì 1° luglio in uno spin-off - diretto da Kyle Balda - che strizza l'occhio al cinema fantasy classico. Questa volta, a causa di un incantesimo andato storto nei sotterranei del castello di un giovane Gru, i Minions vengono catapultati in una dimensione parallela popolata da creature mitologiche e mostri medievali.

Per fare ritorno a casa, dovranno allearsi con un drago vegetariano e sconfiggere un perfido stregone, tra gag visive a ritmo serrato e una colonna sonora trascinante.

Supergirl



Atteso tassello del rinnovato universo DC films, Supergirl è l’opera incentrata sulla figura di Kara Zor-El, la cugina di Superman. Lontana dallo stereotipo dell'eroina impeccabile e solare, questa Supergirl è una giovane donna cresciuta su un frammento di Krypton alla deriva, testimone della distruzione del suo mondo e della morte dei suoi cari.

Quando un avversario spietato colpisce la sua nuova realtà, Kara intraprende un viaggio interstellare incentrato sulla giustizia e sulla vendetta personale, affiancata da alleati insoliti. Il regista Craig Gillespie adotta un taglio visivo crudo e psicologicamente approfondito, distaccandosi dalle formule classiche del cinecomic per abbracciare un tono da space-opera drammatica.

Nel cast Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, Emily Beecham.

Don't let the sun

Ambientato in un'Europa del Nord sospesa in un crepuscolo perenne a causa di un'anomalia atmosferica globale, questo thriller psicologico segue la disperata resistenza di una comunità isolata.

Al centro della narrazione vi è una scienziata che tenta di decifrare le ragioni del fenomeno prima che l'assenza prolungata di luce solare alteri irreversibilmente la psiche umana e l'ecosistema. Il film si configura quindi come un teso dramma, dove la minaccia invisibile della depressione collettiva e della scarsità di risorse si trasforma in un countdown psicologico.

Diretto da J.A. Bayona e uscito lo scorso maggio, vede nel cast Florence Pugh, George MacKay, Cillian Murphy.

Il silenzio degli altri

Diretto da Eva Libertad, vede nel cast Miriam Garlo, Alvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquin Notario.

Ángela, una donna sorda, aspetta un figlio dal suo compagno Héctor che è udente. La coppia è felice e la gravidanza sembra portare un nuovo entusiasmo.

Con la nascita della bambina, che si chiama Ona, iniziano però ad emergere delle paure e dei dubbi. La coppia deve intanto aspettare un paio di mesi per sapere se la neonata è udente o no. Poi Ángela non riesce a entrare in sintonia con la figlia e si sente isolata dal mondo esterno come nel caso delle mamme degli altri bambini, e con Héctor ci sono delle incomprensioni sempre più frequenti. La situazione esplode quando una mattina litigano per un motivo apparentemente banale, ma che crea una distanza ancora maggiore tra loro. Se vuole sopravvivere, il loro amore dovrà evolversi.

Chao

Il film di animazione, che appartiene alla categoria anime ed è firmato da Yasuhiro Aoki, è ambientato in un mondo futuristico in cui umani e sirene convivono, la vita di un tranquillo impiegato di una compagnia navale viene sconvolta quando riceve improvvisamente una proposta di matrimonio da Chao, la principessa del regno delle sirene. Senza avere il tempo di capire cosa stia succedendo, Stephan si ritrova a vivere con l’imprevedibile e genuina Chao. Mentre il suo amore sincero comincia ad abbattere le barriere emotive di Stephan, prende forma una storia d’amore tanto inaspettata quanto commovente.

Jackass: best and last

Johnny Knoxville e la sua banda tornano sul grande schermo per un’ultima avventura.

Tra stunt completamente nuovi (e sempre più senza senso) e il meglio del loro repertorio, tra cadute epiche, dolore gratuito e risate incontrollabili, il film è una celebrazione rumorosa e caotica di quell’amicizia un po’ scema tra i protagonisti che ha fatto ridere per 25 anni.