Il Premio Scintille allo spettacolo "Mor_Storia per le mie madri"

Il Premio Scintille 2026, realizzato dal Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro di Milano e svoltosi lo scorso fine settimana nel centro storico della città, è stato assegnato alla Compagnia Mariani di Roma per lo spettacolo "Mor_Storia per le mie madri".

Il concorso ha visto protagoniste otto compagnie, selezionate tra progetti ricevuti da tutta Italia, che hanno presentato un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo. A salire sul palco sono stati il Teatro del libero scambio di Roma, il Collettivo Fontana di Milano, Teatri Di.versi di Bari, Spartenza Teatro di Roma, Theatre Turnings di Milano, Compagnia Mariani di Roma, Compagnia Cottini, Canzi, Moser, Della Volpe di Milano e Collettivo Commestibile di Padova.

Le giurie di Asti e Milano all’unanimità hanno ritenuto il progetto valido per proseguire il proprio percorso produttivo "con ottime possibilità di presentare uno spettacolo originale, affascinante e di notevole impatto sia per le particolarità drammaturgiche che per il linguaggio della scena che spazia dalle parole all’immagine grafica e fumettistica per veicolare i temi universali trattati". A questo si aggiunge "il talento e la credibilità delle tre interpreti che affrontano conflitti generazionali in uno spazio e in un tempo definiti solo dalla loro efficace presenza attoriale".



Lo spettacolo ha peraltro ottenuto il riconoscimento del pubblico sia di Asti che di Milano, ottenendo il maggior numero di preferenze.

Il progetto vincitore riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nell’edizione 2027 di AstiTeatro e nella stagione 2026/2027 del Teatro Menotti di Milano.

Le giurie hanno anche assegnato due menzioni speciali. Una ad "Ossa" di Spartenza Teatro (Roma) per "l’originalità della scrittura e per l’utilizzo di diversi linguaggi della scena in maniera particolarmente delicata ed efficace". L'altra a "Le cicale non cantano"di Teatri Di.versi (Corato, Bari) per "il potenziale contributo sociale e politico che una storia all’apparenza minima può offrire per comprendere il passato, ma anche la contemporaneità, del nostro paese". Le giurie di Asti e Milano, inoltre, hanno apprezzato la ricerca sul campo e l’efficacia attoriale dei due protagonisti "per un ottimo esempio di teatro civile".