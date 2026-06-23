«Una grande mappa del centro di Asti raccontata con idee, personaggi e storie»

Tra gli eventi collaterali del festival AstiTeatro, terminato sabato scorso, negli spazi di Eo Arte si è tenuto un corso di scrittura creativa. «Un successo – lo ha definito Matteo Bisaccia, presidente dell’Associazione – sia per i contenuti che per le adesioni, superiori rispetto al numero di posti disponibili».

Le lezioni (della durata di quattro ore ciascuna) si sono svolte nell’arco di tre giorni e sono state tenute dal drammaturgo viennese Bernhard Studlar, autore di grande esperienza, insegnante universitario di scrittura creativa e membro di Wiener Wortstaetten, associazione che si dedica allo sviluppo di opere teatrali contemporanee e alla creazione di testi che affrontino tematiche sociali di rilevanza e siano adatti al palcoscenico.

Negli ultimi vent’anni l’associazione austriaca ha costruito una solida rete internazionale che promuove lo scambio artistico interculturale e, dal 2017, è partner della rete Fabulamundi Playwriting Europe.

Il tema del corso si è rifatto a quello trattato durante il Festival Asti Teatro, "Una città da vivere". «Per questo ho proposto il workshop “Mappare Asti” – ha detto Bernhard Studlar – con l’idea di creare una mappa immaginaria del centro storico della città, attraverso esercizi di scrittura con i quali i partecipanti hanno sviluppato idee, personaggi e storie».

Il gruppo si è dimostrato aperto, curioso e attivo «e pur essendo eterogeneo, con età, formazioni ed esperienze molto diverse – sottolinea il drammaturgo – è rimasto unito fin dall’inizio creando un’atmosfera calda, piacevole e creativa».

Nonostante soli tre giorni di lezione i risultati positivi ci sono quindi stati: «Quando conduco dei workshop, la cosa più importante è supportare ogni partecipante e riunire le energie creative in modo da divertirsi scrivendo ed esplorare insieme nuove idee, cosa che in questi giorni è riuscita; tutti, infatti, hanno scritto testi che siamo riusciti a collegare tra loro. Certo, - conclude Studlar - per fare un esempio ispirato alla pittura, è come se avessimo fatto degli schizzi, ma non ancora il ritratto completo».

È comunque stato un primo passo per scrivere un monologo ambientato ad Asti e far parlare i luoghi: «Bernhard Studlar si è dimostrato un professionista di alto livello, preparato e con esperienza – ha commentato il presidente di Eo Arte Matteo Bisaccia – ma anche capace di entrare in contatto con le persone in modo semplice e immediato, speriamo di dare continuità a questo progetto con una prossima seconda edizione».