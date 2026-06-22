ScaloFestival: tre giorni di musica, sport e vento in faccia con Brignone, Compagnoni e la Bandabardò

Un lungo fine settimana di emozioni e “vento in faccia” nel segno di musica, sport e libertà. Grande successo per lo “ScaloFestival”, la rassegna promossa dal Comune di Cerro Tanaro con la direzione artistica di Chiara Buratti e Aldo Delaude. «Per questa edizione abbiamo scelto di imboccare due strade: la musica e lo sport – avevano dichiarato gli organizzatori agli albori della kermesse – Due linguaggi universali. Ad accompagnarci in questo viaggio lo staff di Emergency, esempio concreto di cura sul campo delle vittime di guerra e povertà, oltre che di mobilitazione per la pace».

Il talk show sportivo, condotto da Daniela Cotto e Davide Chicarella nella tre giorni, ha accolto venerdì stelle assolute, del calibro di Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre, Andrea Lanfri, tra i migliori velocisti paralimpici e alpinista entrato nel Guinness World Record, Michele Graglia, tra i massimi interpreti dell’ultrarunning e René De Silvestro, protagonista alle recenti Paralimpiadi di Milano-Cortina.

La serata inaugurale ha ospitato poi il concerto “Poets: da Bob Dylan a Leonard Cohen”, con la storica violinista di Dylan Scarlet Rivera e il batterista di Cohen Rafael Gayol; special guest Alberto Fortis. Sabato l’incontro con Deborah Compagnoni, leggenda dello sci alpino, insieme al fratello Yuri, istruttore nazionale e allenatore. Con loro anche Mauro Sbardellotto e Roberto Manzoni, coordinatore della preparazione atletica federale della direzione agonistica di sci alpino, anello di congiunzione fondamentale tra organizzatori e ospiti nell’allestimento della manifestazione. In serata, omaggio a Fabrizio De André con la Piccola Orchestra Sand Creek.

Domenica la giornata conclusiva: il dialogo con Giuliano Razzoli, oro olimpico nello speciale a Vancouver, Matteo Marsaglia, protagonista per 15 anni in Coppa del Mondo, Giovanni Feltrin, allenatore responsabile della Squadra Coppa del Mondo polivalenti femminile, e Matteo Torchio, atleta astigiano di bob presente alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Gran finale con l’energia travolgente della Bandabardò, per una tre giorni di emozioni forti e indelebili.