Gemina approda a Toronto, il documentario sul dialogo tra Monferrato e Armenia è stato selezionato al Toronto Arts & Entertainment Film Festival 2026

Il progetto Gemina – Echoes of Identity Across Borders continua il proprio percorso internazionale e raggiunge un nuovo importante traguardo: il documentario realizzato nell'ambito del primo gemellaggio culturale tra il Monferrato e l'Armenia è stato ufficialmente selezionato al Toronto Arts & Entertainment Film Festival 2026, uno degli appuntamenti emergenti dedicati al cinema indipendente e ai progetti audiovisivi capaci di raccontare identità, territori e culture.

Per l'occasione una delegazione di SiAmo il Monferrato APS, partner del progetto insieme alla Fondazione Time2, sarà presente a Toronto dal 25 al 29 giugno per partecipare agli eventi ufficiali del festival e alla cerimonia di premiazione in programma il 28 giugno.

Un documentario che racconta le radici attraverso il dialogo tra popoli

L'opera selezionata nasce dal primo capitolo del progetto Gemina, dedicato all'incontro tra il Monferrato e l'Armenia, due territori geograficamente lontani ma accomunati da una forte identità culturale, da un profondo legame con la terra e dalla capacità di custodire tradizioni secolari trasformandole in patrimonio condiviso. Attraverso immagini, testimonianze e incontri con comunità locali, il documentario esplora i temi della memoria, delle radici, del paesaggio e del senso di appartenenza, mettendo in relazione storie, musica, religione e patrimoni culturali che continuano a definire l'identità delle persone e dei luoghi.

Gemina, un progetto internazionale che unisce culture e persone

La selezione al festival canadese rappresenta un importante riconoscimento per l'intero progetto Gemina, iniziativa triennale che utilizza il linguaggio del documentario, della fotografia e degli eventi culturali per creare gemellaggi tra il Monferrato e territori di altri Paesi del mondo. Dopo l'Armenia nel 2025, il programma prosegue nel 2026 con la Romania e si concluderà nel 2027 con il Giappone, dando vita a un percorso di confronto interculturale che mette al centro il patrimonio materiale e immateriale delle comunità coinvolte.

Elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento diretto di giovani con disabilità nei processi creativi e produttivi. Grazie alla collaborazione con Fondazione Time2, i partecipanti vengono formati e accompagnati nelle attività di produzione audiovisiva, contribuendo concretamente alla realizzazione dei documentari e delle iniziative culturali collegate.

Una missione istituzionale per promuovere il Monferrato in Canada

La trasferta canadese non rappresenterà soltanto un'importante occasione culturale, ma anche un momento strategico di sviluppo delle relazioni internazionali del territorio. Nel corso della missione, la delegazione di SiAmo il Monferrato incontrerà infatti rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Canada, del Consolato Generale d'Italia a Toronto e dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, con l'obiettivo di presentare le attività dell'associazione, illustrare i risultati del progetto GEMINA e valutare possibili collaborazioni future tra il Monferrato e il Canada.

Gli incontri saranno dedicati all'approfondimento di opportunità nei settori della cultura, del turismo, della promozione territoriale e degli scambi internazionali, nella convinzione che il dialogo tra comunità e istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per valorizzare le eccellenze locali e costruire nuove reti di cooperazione.

La selezione del documentario al Toronto Arts & Entertainment Film Festival rappresenta non soltanto un riconoscimento artistico, ma anche un'importante opportunità di visibilità internazionale per il territorio e per tutti i partner che stanno contribuendo alla crescita del progetto Gemina.