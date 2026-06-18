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Teatro

Parte con il botto la rassegna “E che sia… Spettacolo!!!”: applausi per il musical del CPIA Theater

La decima edizione con il musical diretto da Simona Gherlone, appuntamento il 20 giugno con I Poveri Ignoti

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

18 Giugno 2026 10:46:47

Cpia

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È iniziata nel migliore dei modi la decima edizione della rassegna teatrale E che sia… Spettacolo!!!”, organizzata dalla “Rete” del Teatro Amatoriale in collaborazione con il Crasl19 e la FITel provinciale. Un traguardo importante per una manifestazione che da anni valorizza il teatro amatoriale del territorio, offrendo al pubblico spettacoli di qualità e momenti di aggregazione.

L’apertura della rassegna è stata affidata al CPIA Theater, che ha conquistato il pubblico con il musical La mia divina commedia. Poco divina, ma molto commedia. Sul palco si sono alternati ben venti protagonisti, capaci di dare vita a una rappresentazione brillante e coinvolgente.

La performance ha raccolto il consenso del discreto pubblico presente, che ha tributato alla compagnia meritati e calorosi applausi al termine dello spettacolo. Grande apprezzamento è stato espresso anche per la regia di Simona Gherlone, che ha saputo guidare il gruppo con professionalità ed entusiasmo, valorizzando le capacità interpretative degli attori.

A contribuire al successo della serata sono stati anche i suggestivi effetti scenici e sonori curati dai tecnici della “Rete”, capaci di arricchire ulteriormente l’esperienza teatrale.

La rassegna proseguirà sabato 20 giugno, alle 21.15, presso lo spazio FITel del Circolo Nuovo Nosenzo, in via Filippo Corridoni 51. A salire sul palco saranno I Poveri Ignoti di Villafranca con lo spettacolo “…che si salvino i poveri.

L’ingresso sarà libero con offerta volontaria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Lina al numero 348 3642949 oppure Pino (WhatsApp) al 348 5647718.

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