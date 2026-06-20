Due serate di cultura e solidarietà per sostenere il Centro Alzheimer di Asti

La cultura incontra la solidarietà in una doppia iniziativa benefica a sostegno del Centro Alzheimer di via Scotti ad Asti. Due serate all’insegna dell’arte, della scienza e del teatro animeranno il calendario di giugno con un obiettivo importante: raccogliere fondi a favore del centro cittadino dedicato alle persone affette da Alzheimer.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 21 giugno alle 21.30 con “Con gli occhi al cielo”, un viaggio interstellare e introspettivo capace di intrecciare scienza, arte, musica e poesia. La serata vedrà la partecipazione della pianista Anna Dari e del Gruppo Astrofili Astigiani Beta Andromedae, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza tra emozioni e conoscenza. Al termine dell’evento sarà inoltre possibile partecipare a osservazioni del cielo stellato.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 28 giugno, sempre alle 21.30, e sarà dedicato al teatro amatoriale astigiano. Sul palco saliranno tre compagnie della “Rete” del Teatro Amatoriale: dla Baudetta, gli Aslanti e Novarte Comics, che proporranno momenti teatrali capaci di unire intrattenimento e riflessione.

L’ingresso a entrambe le serate sarà libero con offerta volontaria. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, verrà devoluto al Centro Alzheimer di Asti, contribuendo a sostenere le attività e i servizi offerti alle persone colpite dalla malattia e alle loro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Lina al numero 348 3642949 oppure Pino su WhatsApp al 348 5647718.