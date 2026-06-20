Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Due serate di cultura e solidarietà per sostenere il Centro Alzheimer di Asti

Domenica 21 giugno e domenica 28 giugno al Centro Alzheimer di via Scotti due appuntamenti tra scienza, intrattenimento e riflessione

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

20 Giugno 2026 08:00:02

Due serate di cultura e solidarietà per sostenere il Centro Alzheimer di Asti

La cultura incontra la solidarietà in una doppia iniziativa benefica a sostegno del Centro Alzheimer di via Scotti ad Asti. Due serate all’insegna dell’arte, della scienza e del teatro animeranno il calendario di giugno con un obiettivo importante: raccogliere fondi a favore del centro cittadino dedicato alle persone affette da Alzheimer.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 21 giugno alle 21.30 con “Con gli occhi al cielo”, un viaggio interstellare e introspettivo capace di intrecciare scienza, arte, musica e poesia. La serata vedrà la partecipazione della pianista Anna Dari e del Gruppo Astrofili Astigiani Beta Andromedae, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza tra emozioni e conoscenza. Al termine dell’evento sarà inoltre possibile partecipare a osservazioni del cielo stellato.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 28 giugno, sempre alle 21.30, e sarà dedicato al teatro amatoriale astigiano. Sul palco saliranno tre compagnie della “Rete” del Teatro Amatoriale: dla Baudetta, gli Aslanti e Novarte Comics, che proporranno momenti teatrali capaci di unire intrattenimento e riflessione.

L’ingresso a entrambe le serate sarà libero con offerta volontaria. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, verrà devoluto al Centro Alzheimer di Asti, contribuendo a sostenere le attività e i servizi offerti alle persone colpite dalla malattia e alle loro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Lina al numero 348 3642949 oppure Pino su WhatsApp al 348 5647718.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133