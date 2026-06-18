Teatro a Pedali Festival: al Parco delle Verne di Villafranca il concerto gratuito di Elena Mil

Pedalare per accendere uno spettacolo: non è una metafora, ma l’idea che anima il Teatro a Pedali Festival, l’unico festival teatrale alimentato dall’energia prodotta dal pubblico in bicicletta. Giunto alla sua settima edizione, il progetto torna anche nel 2026 con un programma ancora più ampio, attraversando l’Italia da maggio a settembre.

Con 60 spettacoli dal vivo, sei regioni coinvolte – Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Puglia – e quattro eventi internazionali, il Festival continua a crescere e a consolidare una rete culturale che unisce territori e comunità diverse attraverso un gesto semplice ma potente: pedalare insieme.

Il cuore del format è infatti la partecipazione attiva del pubblico. Gli spettatori alimentano luci e impianti audio pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, trasformando il movimento in energia reale. Un display consente di monitorare in tempo reale l’energia prodotta e, al termine della serata, di conoscere il totale generato collettivamente.

Teatro, musica, circo e divulgazione scientifica si intrecciano in una programmazione pensata per tutte le età, con un focus costante sulla sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni. Un percorso che mette in dialogo artisti, scienziati e pubblico, stimolando nuove riflessioni sul rapporto tra ambiente, cultura e comunità.

«L’edizione 2026 – dichiara Daniele Ronco, ideatore del format Teatro a Pedali, nato nel 2019 – saprà sorprendere il pubblico con una proposta artistica ampia e internazionale, pensata per coinvolgere spettatori diversi attraverso linguaggi che uniscono intrattenimento, riflessione e partecipazione. Il nostro obiettivo è portare sul palco spettacoli di qualità che sappiano parlare di ambiente e sostenibilità in modo accessibile, coinvolgente e non retorico».

Ronco sottolinea inoltre l’attenzione all’accessibilità del Festival: «Abbiamo voluto costruire un programma il più possibile aperto e accessibile, con numerosi appuntamenti gratuiti e main events a prezzi calmierati, per permettere a famiglie, giovani e comunità di vivere il Festival come un’esperienza condivisa».

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche il rafforzamento del legame con il mondo dello sport. «Siamo particolarmente felici di vedere il Teatro a Pedali Festival rafforzare il suo rapporto con il mondo dello sport. Questa sinergia vive in maniera particolare grazie alla collaborazione con eventi legati al passaggio del Giro d’Italia – racconta Federica Leone, responsabile organizzativa di Mulino ad Arte –. Ci piace l’idea che la bicicletta possa diventare ancora una volta simbolo di energia condivisa, partecipazione e cambiamento».

Quest’anno il Festival farà tappa anche in provincia di Asti. L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno al Parco delle Verne di Villafranca d’Asti, in collaborazione con i festival Borgate dal Vivo e AttivaMente.

Alle 20.30, con ingresso gratuito, andrà in scena “Elena Mil in concerto”, un evento immerso nel verde che vedrà protagonista Elena Mil, vincitrice di Musicultura 2025 e tra le voci emergenti più interessanti della scena italiana.

Con un repertorio personale e evocativo, l’artista conduce il pubblico in un viaggio musicale sospeso tra il cantautorato italiano degli anni Sessanta, suggestioni jazz e sonorità folk contemporanee. Attraverso una voce espressiva e magnetica, Elena Mil costruisce un universo narrativo popolato da donne coraggiose, destini incompiuti ed eroine contemporanee alle prese con fragilità, desideri e trasformazioni.

In scena, accompagnata soltanto dalla propria voce e dall’ukulele, alterna delicatezza e intensità emotiva, creando una connessione autentica con il pubblico. I suoi testi poetici e visionari trasformano il concerto in un’esperienza narrativa condivisa, dove parola e musica si intrecciano in modo naturale.

Per maggiori informazioni sul programma completo del Festival è possibile consultare il sito ufficiale: teatroapedali.it.