AstiTeatro48 accende il centro storico con spettacoli diffusi, Dopofestival e Scintille

Continua, in diversi spazi della città, il festival AstiTeatro avviato mercoledì scorso.

In programma fino al 20 giugno, è organizzato dal Comune di Asti e si avvale della co-direzione artistica di Mario Nosengo ed Eugenio Fea.

Un festival diffuso, arricchito quest'anno dal Dopofestival - momento conviviale tra cultura, musica e socialità, reso possibile grazie alla collaborazione dell'associazione Rewild e di cantina Cocchi, in programma ai Giardini Guglielminetti di Palazzo Alfieri - e che vede il concorso “Scintille”, riservato alle compagnie giovanili under 35, inserito all'interno del cartellone.

«Nel corso della sua storia - spiega Mario Nosengo - AstiTeatro ha sempre dimostrato un forte interesse per la nuova drammaturgia, declinata in forme e generi diversi, in un'ottica di multidisciplinarietà. In questa edizione il cartellone ospita artisti affermati, compagnie emergenti e realtà internazionali, con spettacoli rivolti a tutte le età. Intitolata “Una città da vivere”, propone nello specifico una riflessione sul rapporto tra cittadini e spazi urbani. Il festival rinnova così la sua missione di portare il teatro oltre gli spazi canonici, trasformando la città in un festival diffuso e partecipato».

Il calendario

Stasera (martedì), alle 19.30 la prima nazionale “A 13” allo Spazio Kor di piazza San Giuseppe, una produzione del Teatro Stabile di Torino con Cecilia Bramati.

Al centro il tema dell'identità «messo a dura prova». «Viviamo in una società - spiegano dalla produzione - che non fa altro che proiettarci verso quello che non abbiamo ancora raggiunto. Una società che non si ferma mai. Il nostro valore pare si misuri dai risultati che otteniamo e dalla loro manifestazione pubblica. Non è più importante essere, ma far vedere. Non sappiamo più, a causa del continuo confronto con le parti migliori della vita degli altri, quanto deriva da noi, quanto dalle generazioni che ci hanno preceduto e quanto, invece, è frutto delle imposizioni della società in cui viviamo».

A seguire, alle 22 all'Archivio storico di via Massaia, la prima regionale di “If - Sulle possibilità di un incontro”, una produzione 9c Teatro di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso. Spettacolo vincitore dei premi Scintille 2025, Giovani Realtà del Teatro 2024, Portraits On Stage 2023, vede al centro un incontro. Su una panchina di una stazione ferroviaria due strane figure sono in attesa dell'ultima coincidenza: un anziano dal bastone tremolante e un'anziana vestita di fiori. Ogni respiro, ogni piccolo gesto, per quanto impercettibile, li invita all'avvicinarsi. Ed ecco che, ad un tratto, questi due mondi si incrociano...

«Un piccolo frammento poetico e nostalgico - spiegano dalla produzione - in bilico tra la vita e la morte».

Domani (mercoledì), alle 19.30 a Palazzo Ottolenghi, la prima nazionale di “En el sueno de la muerte” di Luis Fernández Ruz con Marco Vittorio Ecclesia, per una produzione Somos Nadie Compañía.

In scena un attore che dialoga con l'opera “Amleto” di William Shakespeare, paragonando le proprie esperienze a quelle del personaggio di Amleto, condividendone i dubbi e le riflessioni su come vivere la vita e sull'incertezza di ciò che esiste oltre la morte.

Nella stessa serata, alle 21.30 allo Spazio Kor, la prima regionale di “Prometeo decaduto” di Chicco Dossi con Edoardo Barbone. Si tratta di una riscrittura mitologica del disastro di Chernobyl. Una riflessione sui rapporti che si intessono tra Stato e cittadini e sulla responsabilità che investe chi detiene il potere nei confronti di chi, da questo potere, dovrebbe essere tutelato, in un tentativo contemporaneo di recuperare la portata universale della tragedia greca, collocando in una dimensione astorica e atemporale fatti realmente accaduti ed elevando i combattenti al rango di eroi.

Giovedì 18 giugno, alle 19.30 allo Spazio Kor, la prima nazionale “Naa Yii Neere - Quando i corpi ricompongono il mondo”, di e con Boniface Bebyegda Yameogo e Silvia Ferraris (astigiana che da anni vive in Africa). Si tratta di uno spettacolo che intreccia danza contemporanea, tradizione west-africana e arte visiva.

Il lavoro nasce come ricerca sul gesto umano e sulle sue trasformazioni. In scena, due corpi attraversano stati fisici e relazionali opposti, costruendo e decostruendo continuamente la relazione tra loro. Il dispositivo scenico evolve insieme ai performer, rendendo visibile la frammentazione e il tentativo di ricomposizione. Nel momento finale, il pubblico è coinvolto in un'esperienza attiva, chiamato a partecipare ad un possibile processo collettivo di ricostruzione del senso e della relazione.

La stessa sera, alle 21.30 al Teatro Alfieri, “Heroes”, ideato a diretto dalla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi per una produzione Blucinque. Lo spettacolo indaga la contraddittoria figura del clown, come agente di un movimento fisico che lascia un segno e che richiama, svelandola, la sua verità celata dietro la più piccola delle maschere: il naso rosso.

Il festival terminerà nel fine settimana -, venerdì 19 e sabato 20 giugno - con il concorso “Scintille”. Protagoniste otto compagnie, selezionate tra progetti ricevuti da tutta Italia, che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo. In scena il Teatro del libero scambio di Roma, il Collettivo Fontana di Milano, Teatri Di.versi di Bari, Spartenza Teatro di Roma, Theatre Turnings di Milano, Compagnia Mariani di Roma, Compagnia Cottini, Canzi, Moser, Della Volpe di Milano e Collettivo Commestibile di Padova. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nell'edizione 2027 di AstiTeatro e nella stagione 2026/2027 del Teatro Menotti di Milano.

Gli spettacoli si terranno sei cortili di alcuni palazzo storici della città: Palazzo del Collegio, via Carducci 64 (alle 21.45, 22.45 e 23.45); Palazzo Ottolenghi, corso Alfieri 350 (alle 22, 23, 24); Archivio Storico, via Massaia (alle 22.15, 23.15 e 24.15) e Palazzo Alfieri, corso Alfieri 375 (22.30, 23.30 - 24.30).

Gli eventi collaterali

Proseguono anche gli eventi collaterali, come la residenza artistica “La casa in collina”, l'installazione “Sofonisba” e lo spazio del Dopofestival, attivo fino a giovedì 18 giugno dalle 21.30 alle 0.30 nei Giardini Guglielminetti di Palazzo Alfieri (ingresso gratuito), allestito in collaborazione con associazione Rewild e Cantina Cocchi.

Uno spazio informale che ospita la mostra fotografica “Mondi", a cura di Riccardo Iannacci e Gianvincenzo Pugliese, e prevede un programma musicale (a partire dalle 23): stasera (martedì) Daniela Placci e Paolo Penna duo; domani (mercoledì) Somos Nadie; giovedì 18 giugno Max Fresh dj set. Durante il festival è aperta anche l'Osteria del Gat Rustì, in via Bonzanigo 46. Infine, sabato 20 e domenica 21 giugno, alle 11 a Teatro Alfieri, le visite guidate in compagnia di attori promosse da Comune di Asti e Teatro degli Acerbi.

Biglietti

Biglietti per gli spettacoli (disponibili alla cassa del Teatro Alfieri e su www.bigliettoveloce.it): 12 euro; ridotti 10 euro (ultra65enni, tesserati Spazio Kor, Biblioteca Astense, Trenitalia, FAI e Abbonamento Musei); ridotti 5 euro (operatori). Previsti abbonamenti, anche a prezzi promozionali (dai 19 ai 35 anni) e omaggio (rete Patric).

Ingresso gratuito per “En el sueno de la muerte” e “Scintille”.

Info e prenotazioni 0141/399057.