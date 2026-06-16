A Monale Marina Balbo presenta “La cura dei ricordi”: un viaggio tra memoria e rinascita

Quanto contano i ricordi nella costruzione della nostra identità? È possibile convivere con il passato senza esserne sopraffatti? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro con la psicologa e psicoterapeuta Marina Balbo, in programma sabato 20 giugno alle ore 18 al Castello La Bastita di Monale.

Nella suggestiva cornice del maniero di via Scarampi, l’autrice presenterà il suo nuovo libro La cura dei ricordi (Mondadori), un saggio che accompagna il lettore alla scoperta dei meccanismi della memoria, del trauma e delle possibilità di cambiamento offerte dalla psicoterapia.

Attraverso un linguaggio accessibile e ricco di esempi tratti dalla pratica clinica, Balbo approfondisce il funzionamento dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), un approccio terapeutico riconosciuto a livello internazionale e scientificamente validato per il trattamento dei traumi, dell’ansia, della depressione, degli attacchi di panico e delle difficoltà relazionali.

Specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale e nel trattamento dei disturbi alimentari, Marina Balbo lavora tra Asti e Torino ed è stata vicepresidente dell’Associazione EMDR Italia. Da anni accompagna le persone in percorsi volti a rileggere il proprio passato senza restarne prigioniere.

Nel volume, arricchito da esercizi pratici, dialoghi ed esperienze terapeutiche, l’autrice propone una riflessione sul ruolo dei ricordi traumatici: non eventi da cancellare, ma esperienze da elaborare e integrare affinché smettano di influenzare il presente.

«Il passato non si può modificare, è vero – afferma Marina Balbo – ma possiamo trasformare il modo in cui lo accogliamo dentro di noi. Possiamo scegliere quale spazio concedergli e imparare a conviverci, senza permettergli di avere il controllo sulla nostra vita».

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il rapporto tra memoria ed emozioni e per avvicinarsi alla psicologia come strumento concreto di cura, ascolto e cambiamento. L’evento si rivolge a psicologi, insegnanti, educatori, genitori e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il funzionamento della mente e il modo in cui le esperienze personali influenzano comportamenti e relazioni.

Il saggio è impreziosito dalla prefazione di Isabel Fernandez, presidente dell’Associazione EMDR Italia, figura di riferimento internazionale nel campo del trattamento dei traumi.

Promossa dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Monale nell’ambito del calendario culturale cittadino, l’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la lettura e l’incontro con gli autori come occasioni di crescita personale e collettiva.

A fare da cornice all’appuntamento sarà il Castello La Bastita, uno dei luoghi più caratteristici del territorio. Il suo nome significa “castello del basso sito” e conserva le tracce di un’antica fortificazione del XIV secolo, ancora oggi riconoscibile nella maestosa torre che domina il centro abitato.

Al termine della presentazione, il pubblico potrà dialogare con l’autrice, porre domande e condividere riflessioni su un tema universale: il potere dei ricordi e il percorso che permette di attribuire nuovi significati alle esperienze dolorose, guardando al presente con maggiore serenità.

L’ingresso è libero e gratuito.