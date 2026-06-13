A Parigi la mostra dedicata all'attività pittorica del cantautore Paolo Conte

È stata inaugurata, all’Istituto italiano di cultura di Parigi, la mostra “Paolo Conte. Original”.

Si tratta della prima esposizione parigina interamente dedicata all’attività pittorica del celebre cantautore astigiano, protagonista di una lunga carriera che l'ha reso molto amato a livello nazionale e internazionale.

È una selezione di 60 lavori su carta, realizzati dal Maestro tra il 1957 e il 2023, scelti tra le opere esposte in occasione dell'omonima mostra allestita ad Asti, a Palazzo Mazzetti, nei mesi scorsi.

Il percorso espositivo

E’, quindi una esposizione dedicata al celebre compositore italiano e alla sua forma espressiva nata ancora prima della musica: la pittura.

I suoi lavori - la cui destinazione è stata fino a pochi anni fa completamente personale e privata – conducono lo spettatore direttamente al centro stesso della sua poetica: elegante, malinconica, jazzata e ironica.

Tra le opere in mostra figurano anche lavori raramente esposti, tra cui “Higginbotham” (1957), a tempera e inchiostro, dedicato a uno dei protagonisti del trombone jazz.

Un altro nucleo significativo è rappresentato da una selezione di tavole tratte da “Razmataz”, imponente progetto interamente ideato, scritto e musicato da Conte, costituito da oltre 1800 disegni: un omaggio alla Parigi vitale e vibrante degli anni Venti che celebra – attraverso la misteriosa scomparsa di una ballerina – l’arrivo in Europa del jazz, simbolo di una nuova sensibilitá artistica.

In queste tavole emerge la capacità dell’artista di evocare atmosfere e personaggi con grande libertà formale, richiamando le avanguardie del primo Novecento, un’epoca che egli stesso definisce carica di sensualità e ritmo.

Completa il percorso una serie di opere astratte su cartoncino nero, in cui linee e colori prendono forma in un garbato e raffinato dialogo con la musica, la letteratura e le arti visive.

L’allestimento segue un itinerario concepito come riflesso dell’universo poetico dell’artista e guidato dal suo stesso sguardo, autentico e inconfondibile, ma lasciando al pubblico, come dichiara lo stesso Maestro Paolo Conte, «la possibilità di immaginare con libertà massima».

I promotori

La mostra, visitabile fino al 4 settembre, è promossa e organizzata dall’Istituto italiano di Cultura di Parigi e Arthemisia, in collaborazione con Fondazione Egle e Paolo Conte e Rea Edizioni Musicali, da un'iniziativa di Fondazione Asti Musei con il sostegno della Fondazione Cr Asti. A curare il percorso espositivo Manuela Furnari, insegnante, saggista e autrice dei più importanti testi critici sull’opera di Paolo Conte.