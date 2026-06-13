Al via martedì 16 giugno la rassegna "Il cortile dei lettori" con undici scrittori ospiti

Al via oggi martedì 16 giugno “Il cortile dei lettori”, la rassegna letteraria estiva organizzata dalla libreria Alberi d’Acqua.

In programma fino al 26 luglio, vedrà in totale sette appuntamenti ad Asti tra il cortile del circolo Way Assauto, in corso Pietro Chiesa, e il polo universitario asttigiano di piazzale De André.

La rassegna

A presentare l’edizione 2026 il titolare della libreria, Beppe Gnesotto.

«È una rassegna - ha spiegato - che pone al centro i libri e i loro autori, ma anche e soprattutto i lettori, veri protagonisti degli incontri, che sono stati in totale 34 nei primi due anni per un totale di 2.650 spettatori».

«Come nelle passate edizioni - ha continuato - non esiste, volutamente, un tema conduttore, perché l’idea è quella di creare una comunità di lettori attorno ad un buon libro e ad un valido scrittore (o scrittrice), indipendentemente dall’argomento trattato».

Le date saranno sette. Quattro riprenderanno la formula già sperimentata negli ultimi anni, con due incontri a serata, inframmezzati dall’apericena alla presenza degli scrittori ospiti.

Il calendario

Martedì 16 giugno, al circolo Way Assauto, aprirà la rassegna alle 18.30 la psicologa e psicoterapeuta astigiana Marina Balbo che presenterà il suo ultimo libro “La cura dei ricordi” (Mondadori), spiega l’efficacia del metodo EMDR per curare i ricordi negativi e non esserne più condizionati. Alle 21.30 sarà la volta della scrittrice Raffaella Romagnolo con “La segreta cura” (Mondadori), noir che si discosta dai romanzi storici che scrive solitamente. Gli incontri saranno inframmezzati dall’apericena con le scrittrici alle 20.

Giovedì 18 giugno, alle 21.15 al Polo universitario astigiano, Enrico Galiano, scrittore e insegnante molto noto sul web, proporrà l’ultimo romanzo “Il cuore non va a dormire” (Einaudi).

Mercoledì 24 giugno la rassegna tornerà al circolo Way Assauto con due appuntamenti. Alle 18.30 sarà ospite lo scrittore Simone Tempia, famoso per la pagina Facebook “Vita con Lloyd”; in questo caso la serata riguarderà il suo ultimo romanzo “Gran galà con delitto” (Garzanti), un giallo sullo stile di Agatha Christie. Alle 21.15 la scrittrice Marina Marazza, specializzata in romanzi storici e vincitrice del Premio Asti d’Appello 2021, presenterà “Il rosso del re - La saga dei Barolo” (Solferino). Alle 20 l'apericena con gli scrittori.

La rassegna proseguirà mercoledì 1° luglio al circolo Way Assauto. Alle 18.30 la scrittrice torinese Enrica Tesio parlerà del suo libro “Cose che ti dico mentre dormi” (Bompiani), mentre alle 21.15 l’autrice Elena Varvello, finalista al Premio Campiello, presenterà “La vita sempre” (Guanda).Alle 20 l'apericena con le scrittrici.

Venerdì 10 luglio, al Polo universitario, alle 20 l’apericena con gli scrittori Paola Barbato e Matteo Bussola, che alle 21.15 presenteranno i loro libri, rispettivamente “Cuore capovolto” (Neri Pozza) e “Il sole nelle pozzanghere” (Einaudi).

Mercoledì 22 luglio, al circolo Way Assauto, gli ultimi due incontri: alle 18.30 lo storico Gianni Oliva presenterà “1946: il 2 giugno in Piemonte” (Capricorno) mentre alle 21.15 Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino e presidente del polo universitario astigiano, parlerà del suo ultimo libro “Alleati digitali” (Laterza).

La rassegna terminerà domenica 26 luglio alle 21.15 con la Compagnia del Teatro Trincotto e l’insieme strumentale Fakè che proporranno lo spettacolo di teatro e musica “Cristalli di umanità”, tratto dal libro di Massimo Umberto Tomalino. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20 dall’apericena con gli artisti.

Tutti gli eventi, la cui orgaizzazione si avvale del sostegno di alcuni sponsor, sono ad ingresso gratuito (tranne lo spettacolo, che ha un ingresso di 5 euro). Apericena al costo di 16 euro (circolo Way Assauto) e 18 euro (polo universitario).

Per partecipare obbligatoria la prenotazione allo 0141/556270 o scrivendo a: alberidacqua@libero.it.